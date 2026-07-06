פיצוץ נוסף? ראש השב״כ זיני מתח ביקורת חריפה על רונן בר

ראש שב"כ דוד זיני מתח לאחרונה ביקורת חריפה על עמדת קודמו בתפקיד, רונן בר, וכי הוא נוטה לאשר את רישום מפלגת "ישראל יהודית", כך חשפנו היום (שני) לראשונה ב'סרוגים'.

גורמים המעורים בפרטים אומרים לנו כי ההתרשמות בשלב זה היא שזיני נוטה להפוך את עמדת השירות ולהמליץ שלא למנוע את רישום המפלגה.

עוד נודע לסרוגים כי זיני לא אהב את ההחלטה שהתקבלה בתקופת רונן בר להמליץ לרשמת המפלגות שלא לרשום את המפלגה, ואת הקביעה שעלתה מהמידע שהעביר שב"כ ולפיה מאחורי המפלגה עומדים מי שמחזיקים ב"אידיאולוגיית ארגון טרור", ומבקשים לקדם באמצעות המפלגה את האידיאולוגיה של תנועת כך.

הבדיקה המחודשת שעליה הורה זיני אינה נובעת רק מהרצון הטכני לבחון את עדכניות המידע. ראש השב"כ הנוכחי מסתייג מהעמדה שגובשה בתקופת קודמו ומבקש לבחון מחדש את התשתית שעל בסיסה המליץ השירות למנוע את רישום המפלגה.

בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית וחוות הדעת החדשה של שב"כ עדיין נמצאת בבחינה. עם זאת, הגורמים טוענים כי הרושם הוא שזיני נוטה שלא לאמץ את עמדתו של רונן בר, וכי הכיוון המסתמן הוא עמדה שתאפשר את רישומה של "ישראל יהודית שלמה ואיתנה".

הפרשה החלה לאחר שרשמת המפלגות סירבה לרשום את המפלגה בפנקס המפלגות, על בסיס מידע מודיעיני חסוי שהעביר שב"כ בתקופת כהונתו של רונן בר.

על פי עמדת שב"כ שהועברה אז, מאחורי המפלגה עומדים מי שהיו פעילים בתנועת כך לפני שהוכרזה כארגון טרור בשנת 1994, ואשר, לטענת השירות, ממשיכים להחזיק באידיאולוגיית הארגון ולפעול להפצתה.

בחוות הדעת של שב"כ נטען כי "ביחס לחלק גדול ממייסדי המפלגה קיים מודיעין המלמד כי הם מחזיקים באידיאולוגיית ארגון טרור וחלקם פועלים להשגת המטרות של הארגון באמצעים דומים".

בין היתר, ברקע ההחלטה עמדו גם קשרים שיוחסו לאנשי המפלגה עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. גורמים בסביבת המפלגה דחו את הטענות וטענו כי מדובר בהחלטה חריגה, בין היתר על רקע פעילותה החוקית והגלויה של עוצמה יהודית במערכת הפוליטית.

על פי חוק המפלגות, החלטה של רשם המפלגות לסרב לרשום מפלגה חדשה טעונה את אישורו של בית המשפט העליון. הדיון בפרשה נקבע להרכב מורחב של חמישה שופטים והיה אמור להתקיים אתמול, 5 ביולי.

אלא שלפני הדיון פנה זיני ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וביקש לבחון מחדש את "התקפות והעדכניות של המידע המודיעיני שהוצג על ידי שב"כ בעניין זה".

בעקבות פנייתו של ראש השב"כ ביקשה פרקליטות המדינה לדחות את הדיון, כדי לאפשר את השלמת הבחינה המחודשת ולאחריה בחינה נוספת של עמדת רשמת המפלגות. הדיון נדחה ל-14 ביולי, וחוות דעת שב"כ צפויה להימסר עד 12 ביולי.

כעת מתברר כי מאחורי המהלך של זיני עומדת גם ביקורת על העמדה המקצועית שגובשה בתקופת רונן בר.

אם זיני אכן ימליץ לשנות את עמדת שב"כ ולאפשר את רישום המפלגה, מדובר יהיה בתפנית דרמטית בפרשה ובהפיכת עמדה רגישה במיוחד שגובשה בתקופת קודמו. מהלך כזה צפוי גם לעורר ביקורת חריפה מצד מתנגדיו של זיני, שכבר מתחו ביקורת על מינויו ועל תפיסת עולמו.

פנינו לשב״כ לקבלת תגובה, אך היא לא התקבלה עד למועד הפרסום. לכשתתקבל, נביא אותה במלואה.