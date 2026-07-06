מערכת הבחירות הפנימית בליכוד מתחממת, והניסיונות לגייס את תמיכת סביבת ראש הממשלה מגיעים גם מכיוון משפחת סילמן: הכתב הפוליטי של אתר ynet, אמיר אטינגר, מפרסם כי שמוליק סילמן, בעלה של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, פועל באופן אקטיבי מאחורי הקלעים כדי להבטיח את מעמדה של אשתו ברשימת הליכוד לכנסת.

על פי הדיווח, סילמן פנה בשבועות האחרונים לאנשי לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניסיון ללחוץ על סביבתו הקרובה של יו"ר התנועה על מנת שיעניקו סיוע ורוח גבית לשרה סילמן במסגרת התמודדותה בפריימריז של מפלגת הליכוד.

במהלך השיחות שקיים עם אנשי לשכת ראש הממשלה, בחר סילמן להזכיר להם חוב פוליטי מהעבר. הוא העביר מסר ברור וחד-משמעי שלפיו על אנשי נתניהו לזכור היטב את הצעד הדרמטי שעשתה השרה עידית סילמן – אז יו"ר הקואליציה בממשלת בנט-לפיד – כאשר החליטה לפרוש ממנה, צעד שהוביל בסופו של דבר להפלתה של ממשלת השינוי ולחזרתו של הימין לשלטון.