טרגדיה בבית שמש: נקבע מותה של בת שלושה חודשים

אסון כבד בבית שמש: פעוטה כבת שלושה חודשים פונתה לפני זמן קצר מביתה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה לאחר מאמצי החייאה ממושכים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה הטראגי.

האירוע החל כאשר בשעות האחרונות התקבל דיווח במוקדי החירום על פעוטה שאיבדה את הכרתה בביתה שבבית שמש. צוותי רפואה שהוזעקו במהירות למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים וביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות, תוך כדי פינוי דחוף לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש. למרבה הצער, חרף מאמצי הרופאים בחדר ההלם, לא נותר אלא לקבוע את מותה.

עם קבלת הדיווח על פטירתה של הפעוטה, הגיעו לזירה שוטרי תחנת בית שמש של המחוז הדרומי. השוטרים החלו בביצוע פעולות חקירה ראשוניות ובאיסוף ממצאים וראיות מהזירה, במטרה לשפוך אור על השלשלת האירועים שהובילה לטרגדיה.

בשלב זה, נסיבות מותה של הפעוטה עדיין אינן ברורות וכלל הכיוונים נבדקים. חקירת המשטרה נמשכת.