משבר בקואליציה: ש"ס מטילה וטו על חוק התקשורת

סיעת ש״ס הודיעה כי לא תתמוך בנוסח הסופי של חוק התקשורת, לאחר שלדבריה התיקונים שדרשה, בהתאם להוראת הרבנים, לא נכללו בנוסח שהובא.

בהודעת הסיעה נמסר: "מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת, על פי הוראת הרבנים, כדי למנוע פגיעה בערכי הדת, לא נכללו בנוסח הסופי, לא נוכל לתמוך בחוק".

לצד ההתנגדות לנוסח הנוכחי, בש״ס קראו לשר התקשורת, שלמה קרעי, לפצל את החוק ולהביא להצבעה את הסעיפים העוסקים בהקלות רגולטוריות לערוצים החדשים.

בסיעה הבהירו כי אם יובא מהלך כזה, הם יתמכו בו. "ש״ס מפצירה ודורשת מהשר קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, ובהם ערוץ 14. במהלך כזה נתמוך, ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם", נמסר.