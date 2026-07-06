ערוץ 14 בהודעה חריגה לצופים

ערוץ 14 תוקף הערב בחריפות את המתחרה הישיר, ערוץ 12, בעקבות מה שהם מגדירים כניסיונות לפגוע בהמשך שידוריו של הערוץ באמצעות פניות משפטיות.

בהודעה רשמית וחריפה במיוחד מטעם ערוץ 14 נאמר: "הניסיונות של שלוחי ערוץ 12 לפנות לפרקליט המדינה כדי לסגור את ערוץ 14 - לא יועילו".

בערוץ 14 בחרו להעלות שלב בעימות התקשורתי והטיחו האשמות קשות נגד התנהלות ערוץ 12 לאורך חודשי המלחמה, תוך התייחסות לשתי פרשיות ביטחוניות רגישות שעוררו סערה ציבורית נרחבת.

"עם ישראל זוכר היטב מי פגע בלוחמי כח מאה והעליל עליהם את עלילת הדם החמורה בהיסטוריה של מדינת ישראל", מסרו בערוץ 14, כשהם מכוונים לחשיפת אירועי שדה תימן.

בנוסף, האשימו בערוץ 14 את המתחרים בפגיעה ישירה בביטחון המדינה ושלומם של כוחות הביטחון: "עם ישראל זוכר מי שיתף פעולה עם ההדלפה על רגע התקיפה באיראן וסיכן בכך את טייסנו ואת בטחון המדינה".