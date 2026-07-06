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חדשות פוליטי מדיני

סמוטריץ' תוקף את הורדת הריבית: "לא תואם את צורכי המשק"

שר האוצר מתח ביקורת על החלטת בנק ישראל להסתפק בהפחתת ריבית של 0.25%, וטען כי מדובר במהלך שאינו נותן מענה לאתגרים של משקי הבית והעסקים, ואף מקשה על ענפי ההייטק והייצוא

16:37
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שר האוצר סמוטריץ (Oren Ben Hakoon/Flash90)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת על נגיד בנק ישראל, לאחר החלטת הוועדה המוניטרית להפחית את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב סמוטריץ' כי במשרד האוצר מזהים את ההתפתחויות במשק ואת מצבה של הכלכלה הגלובלית, ולכן פעלו מול בנק ישראל להפחתת הריבית.

לדבריו, "ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצרכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא".

שר האוצר הוסיף כי לשיטתו, הפחתה משמעותית יותר של הריבית הייתה מסייעת בהורדת יוקר המחיה, בעידוד השקעות ובהאצת הצמיחה, וכי זהו הצעד הנכון לחיזוק המשק הישראלי

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