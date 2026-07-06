סמוטריץ׳ משגר עקיצה לבן גביר: ״הוא יודע מי חכם״

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השיב היום (שני) לשאלת ׳סרוגים׳, מהי תגובתו לשר בן גביר שסתם את הגולל לחיבור משותף בין המפלגות, והסביר שסמוטריץ׳ לא מדבר לפריפריה.

״הציבור בפריפריה חכם ויודע מי פועל למענו״, השיב סמוטריץ׳.

בנוסף, סמוטריץ׳ תקף אף את אבי מעוז ואמר: ״בזמן שאבי מעוז נואם ומבזבז זמן על הפודיום אנחנו מחזקים את הזהות היהודית. לא מבין למה הוא עזה-את הקואליציה. הוא כמו איזה טרול״.