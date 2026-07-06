סרוגים
במענה לשאלת סרוגים

סמוטריץ׳ משגר עקיצה לבן גביר: ״הוא יודע מי חכם״

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, נשאל היום ב׳סרוגים׳ מה תגובתו לשר בן גביר, שסתם על הגולל על חיבור משותף בין 2 המפלגות. כך הוא השיב

16:01
2 תגובות
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (יונתן זינדל/פלאש90)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השיב היום (שני) לשאלת ׳סרוגים׳, מהי תגובתו לשר בן גביר שסתם את הגולל לחיבור משותף בין המפלגות, והסביר שסמוטריץ׳ לא מדבר לפריפריה.

״הציבור בפריפריה חכם ויודע מי פועל למענו״, השיב סמוטריץ׳.

בנוסף, סמוטריץ׳ תקף אף את אבי מעוז ואמר: ״בזמן שאבי מעוז נואם ומבזבז זמן על הפודיום אנחנו מחזקים את הזהות היהודית. לא מבין למה הוא עזה-את הקואליציה. הוא כמו איזה טרול״.

סמוטריץ׳
סמוטריץ׳| צילום: צילום: סרוגים

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מיה החרדה
לפני 7 דקות

בעבר היתה כאן שותפות אמת ואחריות הדדית, וכעת הכל מפורק לרסיסים של שנאה ועסקנות פוליטית. החורבן ההיסטורי תמיד התחיל מלמעלה, כשהמנהיגים שכחו את העם והתעסקו רק בכבוד של עצמם. הילדים שלנו בחזית והם עושים עקיצות הדדיות בסרוגים.
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