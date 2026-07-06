 מנרה- המגדלור של הסושי והים תיכוני

קו הים של תל אביב נראה היטב מהויטרינות המצוחצחות של מסעדת מנרה במלון שרתון בתל אביב.

גם שמה של המסעדה המיוחדת הזו 'מנרה' שפירושה מגדלור המאיר לאוניות בלב ים, מביא אותך היישר לליבה של המסעדה.

הכל באווירה ים תיכונית.

הים הקרוב והאוכל המוגש בה שכולו על טהרת המטבח הים תיכוני המשובח.

כשיובל פכלר שף המסעדה מגיש לשולחן את דג הפלמידה הלבן אתה נפעם.

רגילים תמיד לראות במסעדות ים תיכוניות את הלוקוס או את הלברק ופעמים דגים דומים אחרים.

אבל הפלמידה הינה עוד יצירה פרי מוחו וידיו המושלמות של יובל שעשה דרך ארוכה במסעדות ברחבי העולם עד אשר הגיע לקבוע את ביתו במנרה.

סושי כשר עם נוף לים

הסיפור מתחיל כשלראשונה, יש במקום תפריט סושי כשר עם נוף לים, עליו אמון יאמה סאן, שף ושותף במסעדת TYO כשכל נגיעה שישנה במטבח הזו עוברת דרך בקרת עינו של השף,של הטבח ושל צוות העובדים המסור שממוקם במלון.

זה עובר דרך המטבח הפנימי ממשיך דרך עמדת הלחמים העשויים לנגד עיניכם כולל פילוט הדגים והכנתם בתנור מיוחד להגשה לשולחן,זה ממשיך עם הצוות שמבין בכל היינות המשובחים המוגשים לסועדים, השמן שכולו ממטעים ישראלים( משק תימור משדה משה שמן פתורה המעולה) וכמובן עמדת הקינוחים תחת ידיה ופיקוחה של אדית המוכשרת.

קשה לקבוע ולומר מה טוב יותר ממשהו אחר כי באמת הכל כאן עשוי היטב ובצורה מדוייקת ומדודה.

זה מתחיל במנות הפתיחה שניראות המנות בהם עושה חשק להמשיך, זה ממשיך במנות הסושי הכל כך מיוחדות, עובר דרך הדגים הפסטה, הרביולי ועד למנות האחרונות מנות הקינוח שלהן צריך קיבה מיוחדת (ויש כזו גם).

גם אחרי כשלוש שעות של טעימות החיך מתענג מכל ביס וטעם, יש מקום גם למנות האחרונות שכל אחת מהם יצירת מופת בפני עצמה.

מגדלור של ממש עם כשרות רבנות תל אביב שלא מוותרת בכי הוא זה.

ובסיכום.

המסעדה הינה מטבח ים־תיכוני חלבי המתמחה בדגים טריים.

כולל: מנות פתיחה,סלטים, פיצות,פסטות, סושי ,מגוון מנות דגים ולצידם בר קוקטיילים מקצועי על מבחר יינות בכוס ובבקבוק. במקום גם ארוחות עסקיות בימים א׳-ה׳: 12:00–17:00.

רוצים עוד הנחה? כמו כל הישראלי יש במקום גם Happy Hour בימים א’–ד’ בין 17:00–19:00, עם 25% הנחה על התפריט.

ולמי שדואג לחניה בתל אביב אז חניה בתשלום באזור, כולל אפשרות לשירות חניה (Valet) דרך המלון. הכל עם הרבה נעם וחן של כלל הצוות.

מגדלור של מנרה הכשרה בלב תל אביב.