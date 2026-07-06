יאיר גולן מפתיע: לא מספיק "רק לא ביבי"

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן, תקף היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה, את הממשלה על כך שהיא הודיעה שלא תציית לפסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה.

בדבריו אמר גולן: "הממשלה מצפצפת על פסיקות בג״ץ, וממשיכה בבליץ של חקיקה אנטי-דמוקרטית. ההחלטה של הממשלה לצאת נגד פסיקת בג״ץ היא החזרה הגנרלית לדבר המסוכן באמת: אי-ציות של הממשלה לצו הבוחר.

אבל יש דבר אחד שנתניהו ושותפיו לא מבינים: הציבור הדמוקרטי בישראל כבר הוכיח שהוא לא מתקפל. הוא לא שתק מול ההפיכה המשטרית, הוא לא שתק מול הפקרת החטופים - והוא לא ישתוק גם עכשיו".

עוד הוסיף גולן: "נתניהו לא מחפש אחדות, הוא מחפש גלגל הצלה כדי לשרוד. לכל מי ששוקל להושיט לו יד, אני מציע תרגיל פשוט בהפקת לקחים: תסתכלו מה קרה לכל מי שהאמין לו בעבר. הוא השתמש בהם, רמס אותם והשליך אותם. עתיד ישראל לא יכול להיות המחיר של עוד תרגיל פוליטי.

וחשוב מכך: רוב עצום בציבור הישראלי לא יסלח למי שיציל את ממשלת השבעה באוקטובר, רגע לפני שהיא הולכת הביתה. אבל הממשלה הבאה לא יכולה לקום רק על בסיס של ״רק לא ביבי״. זה לא מספיק. כי לנתניהו יש שותפים - יש איתו 67 שרים וחברי כנסת.

ולכן: כל מי שנותן יד להפרת פסיקות בג״ץ, מי שמוכן לרמוס את שלטון החוק, ומי שמסרב להציב גבול ברור לנתניהו ולניסיונותיו לפרק את הדמוקרטיה - לא יכול להיות ואסור שיהיה שותף לממשלת השיקום והשינוי

אני קורא מכאן, שוב, לכל חבריי ראשי מפלגות האופוזיציה להתחייב בקול ברור: כל שר וכל ח״כ ששותף היום לאי-ציות לפסיקות בג״ץ אינו ראוי לשבת בממשלת השינוי והשיקום של ישראל".