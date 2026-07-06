ראש המועצה שעזב את הליכוד, מצטרף לליברמן

אחר שעזב את מפלגת הליכוד, הודיע היום (שני) ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה, על תמיכתו בישראל ביתנו וביו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן, לראשות הממשלה.

קבסה, שניהל בשנתיים וחצי האחרונות מאבק ממושך מול ממשלת נתניהו למען תושבי חצור הגלילית, הודיע כי החליט לעזוב את הליכוד לאחר שהממשלה הפקירה את חצור והותירה אותה מחוץ לתוכניות הסיוע, למרות הפגיעה הקשה שספגה מאז פרוץ המלחמה.

ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה מסר: "אחרי כל מה שעבר על הצפון, הבנתי שמדינת ישראל זקוקה למנהיג שמביא תוצאות. אביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, מנוסה ובעל חזון, שהוכיח לאורך השנים מחויבות אמיתית לתושבי הצפון.

הוא יזם וקידם את תוכנית מיגון הצפון, הוא רואה את הערך האמיתי של הקהילה וההתיישבות ומאמין בפוטנציאל האדיר הגלום בחצור הגלילית ויעשה הכול כדי לחזק את חצור, את המרחב ואת הגליל.

מפלגת ישראל ביתנו משקפת כיום בצורה הכי טובה את ערכי הימין של ז'בוטינסקי ובגין. ליברמן הוא מנהיג עתיר ניסיון ויש לו את הנחישות והיכולת להחזיר את הביטחון ולהוביל את מדינת ישראל קדימה. עכשיו זה הזמן להכרעות. עכשיו זה זמן ליברמן".

יו״ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן מסר: אני מברך על הצטרפותו של מיכאל קבסה לישראל ביתנו. מיכאל הוכיח מנהיגות יוצאת דופן מאז ה-7 באוקטובר. הוא יצא להילחם בדרום כבר בימיה הראשונים של המלחמה, שירת במשך חודשים ארוכים בחזית, ובהמשך הוביל את חצור הגלילית כראש מועצה הניצב בחזית הצפונית לאורך כל תקופת הלחימה.

לאורך כל התקופה הוא נאבק ללא פשרות למען תושבי חצור הגלילית והצפון, בממשלה, בכנסת, בבתי המשפט ובזירה הציבורית מתוך מחויבות עמוקה ליישוב, לתושביו ולעתידו. אני בטוח שיחד נמשיך לפעול למען הביטחון, למען הצפון ולמען כל אזרחי ישראל. אצלנו מילה היא מילה, ואנחנו מחויבים לדאוג לתושבי הצפון ולחצור הגלילית".