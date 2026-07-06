צה"ל חיסל 5 מחבלים שניסו לשקם מנהרה תת קרקעית בעזה

צה״ל תקף בסוף השבוע האחרון, חמישה מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור תת-קרקעית בצפון רצועת עזה, מערבית לקו הצהוב.

בתקיפה חוסל חזיפה חסין עבדאללה אלחואגרי, מחבל נוח'בה בגדוד מזרח ג'באליה מארגון הטרור חמאס. זוהו פגיעות במחבלים נוספים. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

מוקדם יותר היום ואחרי כמעט 20 שנה, חמאס הודיע על פירוק הגוף שניהל בפועל את רצועת עזה במשך כמעט שני עשורים, במהלך שנועד לפתוח את הדרך להעברת הניהול האזרחי לוועדה טכנוקרטית פלסטינית. מדובר בצעד פוליטי משמעותי של ארגון הטרור, ששלט ברצועה מאז שהשתלט עליה בכוח מידי פת"ח בשנת 2007.

איסמעיל א־ת'וואבתה, ראש לשכת ההסברה הממשלתית של חמאס בעזה, אמר לסוכנות הידיעות AFP כי "ראש ועדת החירום הממשלתית, מוחמד אל־פרא, הגיש רשמית את התפטרותו". לדבריו, אל־פרא "החליט גם לפרק את הוועדה כדי להקל על המעבר המנהלי והממשלתי לוועדה הלאומית לניהול עזה".