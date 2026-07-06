ליברמן מזהיר: "מצבנו הביטחוני גרוע יותר מערב ה-7 באוקטובר"

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן תוקף היום (שני) את הממשלה, ואת המפלגות החרדיות, בישיבת הסיעה: "כדי לרצות את גולדקנופף ואת דרעי, ממשלת המשתמטים מוכנה להקריב את חיילינו, את צה״ל, ואת החברה הישראלית כולה".

עוד אמר ליברמן: "חוקים שנמצאים על סדר היום של הכנסת כמו חוק יסוד חילול השם, וחוק הקפאת מעצרי העריקים, משמעותם היא שאלו שעושים מילואים, עובדים ומשלמים מסים יצטרכו לשלם תוספת מס של 16 אחוזים. חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בקרוב, ביום שחרורם יקבלו צו 8 לעוד חודשיים. ויותר מהכל, העימות הבא עם חמאס, חיזבאללה ואיראן זה רק עניין של זמן".

יו"ר ישראל ביתנו הוסיף: "רק הפעם, ארה״ב לא תעמוד לצידנו. וכדאי לזכור את מה שאמר סגן נשיא ארה״ב: שני שליש מהמיירטים שהגנו על ישראל - יוצרו בארה״ב ושולמו מכספי משלם המסים האמריקאי. בשישה לאוקטובר 2023 אמרתי שמצבנו הביטחוני יותר גרוע מאשר לפני מלחמת יום הכיפורים. אני אומר לכם היום, כרגע מצבנו הביטחוני יותר גרוע מאשר ערב טבח שבעה באוקטובר. מי שלא מסוגל להכריע במשך יותר מ-1000 ימים באף זירה - לא יכריע לעולם".

לסיום ציין ליברמן: "לכן אנחנו נחליף את הממשלה הזאת, נכריע בכל הזירות, נשקם את המדינה ונחזיר אותה לדרך המלך".