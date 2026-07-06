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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו בלחץ: "ראש הממשלה נפגש איתו הבוקר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נפגש הבוקר עם השר חיים כץ, בניסיון להגיע להבנות בעניין השריונים בליכוד

14:40
4 תגובות
בנימין נתניהו (ראובן קסטרו\POOL)

הסאגה סביב סערת הפריימריז בליכוד מסרבת לדעוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיע היום (שני) לפגוש את יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, בכדי להגיע להבנות בעניין.

הכתב הפוליטי מיכאל שמש התייחס לכך וכתב: "הלחץ של נתניהו לסגור שריונים: נתניהו הגיע לביתו של כץ לנסות לשכנע אותו, להבנתי השניים קרובים להגיע להסכמות".

זו אינה פגישתם הראשונה בנושא, לפני כשבוע נפגשו השניים שוב וקיימו פגישה ממוקדת שבה דנו בנושא השריונים לקראת הרכבת רשימת הליכוד.

במסגרת הדיונים, עלו על השולחן הצעות לאיחוד מחוזות דן ותל אביב, וכן איחוד של מחוז ירושלים עם יהודה ושומרון.

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אסתר
לפני 50 דקות

בנימין נתניהו, הריצה המבוהלת שלך לעסקונה פוליטית מזכירה לי את ההפקרה של הלוחמים במלחמת לבנון השנייה!!!
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