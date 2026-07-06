נתניהו: "מערכת היחסים שלי עם טראמפ בסדר גמור"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התראיין היום (שני) בפוקס ניוז, והתייחס לדיווחים על כך שיחסיו עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התערערו.

בדבריו הוא אמר: "יש לטראמפ צורת התבטאוץ ייחודית משלו, מערכת היחסים שלנו בסדר גמור".

לדבריו, "אני חושב שלארצות הברית אין בעלת ברית גדולה יותר מישראל, ולישראל אין בעלת ברית גדולה יותר מארצות הברית". נתניהו הוסיף: "עכשיו, אומר לכם את זה: הנשיא טראמפ הוא מנהיג ארצות הברית, והוא עושה את מה שטוב לאמריקה. אני מנהיג ישראל, ואני עושה את מה שטוב לישראל".

ראש הממשלה הדגיש כי גם כאשר קיימות מחלוקות בין הצדדים, הן אינן מעידות על משבר ביחסים. "ב-99% מהמקרים אנחנו רואים עין בעין", אמר. "אבל כמו בכל משפחה, וכמו בכל ידידות קרובה, יש לפעמים חילוקי דעות, ואנחנו דנים בהם בפתיחות. אני עושה זאת בגלוי".