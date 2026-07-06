יועצו לשעבר של בנט פותח הכל: "שתקתי ושתקתי, אני לא יכול יותר"

מחבר תוכנית סינגפור, ד"ר אמציה סמקאי, יועצו לשעבר של נפתלי בנט, התייחס ל'תוכנית איראן' שהציג ראש הממשלה לשעבר, בה הוא חושף כיצד הוא תכנן לפרק ולהחליש את איראן.

בנט טען כי התוכנית גובשה במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 2022.

בראיון לשרון גל ב-i24, אמר סמקאי: "שתקתי ושתקתי אבל די, אני לא יכול יותר, זה מגוחך ומופרך. מה שהדליק אותי פה, זה המשפט שלו שאם התוכנית הזו היתה מיושמת, איראן היתה חלשה יותר.

היתה תוכנית אחרת טובה, המקורות שלי אמרו שהתוכנית הזו אפילו לא עלתה כחלק ממש ומתן קואליציוני, למרות שהוא הבטיח לי שזה מה שיקרה". עוד אמר סמקאי: "בנט עשה מעצמו צחוק, אני לא בקשר איתו".