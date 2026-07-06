המאבק בסנקציות עולה מדרגה: ראש מועצת שומרון גייס חברי פרלמנט אירופיים

ההתיישבות ביו"ש משיבה מלחמה. לאחר המאמצים של ארגוני שמאל קיצוני להביא את האיחוד האירופי להטיל סנקציות על ארגונים ואנשים פרטיים מיהודה ושומרון, ראש מועצת שומרון יוסי דגן הצליח לגייס סיוע לבלימת הסנקציות של חברי פרלמנטים באירופה. דגן נפגש עם שורת חברי פרלמנט אירופי זאת במסגרת ביקור הבזק שקיים ברומניה והמפגש שלו עם המועמד המוביל לנשיאות רומניה ג'ורג' סימיון.

דגן הסביר לחברי הפרלמנט האירופי את האבסורד שבחרם על ארגונים ואנשים פרטיים ביהודה ושומרון זאת לאור הטרור הפלסטיני כנגד יהודים ביהודה ושומרון והטלת סנקציות דווקא נגד ארגונים שעוסקים בנושאים חברתיים כמו בנייה וזכויות אדם.

במהלך הביקור העניק יוסי דגן לחברי המשלחת שי מיוחד – תחריט של אתרי התנ"ך בשומרון ומפות של ארץ ישראל. חברי הפרלמנט הביעו תמיכה נחרצת ביהודה ושומרון.

גורגיאנה תאודורסקו, חברת הפרלמנט האירופי, הדגישה: "אנחנו נשארים לצד יהודה ושומרון ולצד ישראל. אנחנו לא זזים אפילו סנטימטר. אנחנו נילחם נגד כל ניסיון לקדם סנקציות בפרלמנט האירופי".

הסנאטור האירופאי פטריסור פאיו, אמר: "אנחנו נגד הטלת סנקציות נגד יהודה ושומרון. אנחנו תומכים בזכותו של עם ישראל לחיות בשלום, ומקווים להמשך חיזוק הידידות בין ישראל לרומניה".

חבר הפרלמנט פביאן ראדו, אמר: "יהודה ושומרון הם לב ישראל, ועם ישראל הוא שצריך לקבוע את דרכו בארץ הזו". חבר הפרלמנט שטפן אברמסקו, הוסיף: "אנחנו עומדים יחד עם ישראל ועם יהודה ושומרון, ויחד נהיה חזקים יותר".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר להם: "אני רוצה להודות לכם, חברים יקרים. אנחנו נלחמים יחד, ואנחנו מבינים שהמלחמה שלנו היא על עתיד העולם כולו. זה לא משנה אם מדובר באירופה, בארצות הברית או בישראל – מדובר באותה מלחמה על ערכים, על צדק ועל ביטחון. אנו עומדים יחד נגד כל סנקציות, ונלחמים יחד למען אותם ערכים. אתם שותפים אמיתיים לדרך, ויחד אנחנו יכולים לנצח".

הביקור הנוכחי מצטרף לשורת מפגשים מדיניים שקיים דגן בתקופה האחרונה עם מנהיגים אירופיים, בהם מנהיג האופוזיציה ברומניה ג'ורג' סימיון וראש ממשלת סלובניה הנבחר יאנז יאנשה, במסגרת פעילות מדינית לחיזוק הקשרים הבינלאומיים ולגיוס תמיכה נגד יוזמות סנקציות נגד ישראל ויהודה ושומרון.