הכתב הפוליטי של אתר i24News, עמיאל ירחי, מפרסם כי חבר הכנסת לשעבר, קארה מנהל, בימים האחרונים מגעים אינטנסיביים לחיבור פוליטי, כאשר על הפרק עומדות שתי אפשרויות מרכזיות: הצטרפות למפלגתו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, או חבירה ליו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, עמו שיתף פעולה בעבר במפלגת ימינה.

על פי הדיווח, קארה נוטה בשלב זה להעדיף את האופציה של בנט. המטרה המרכזית שלו בחזרה לחיים הציבוריים היא קבלת תפקיד ביצועי בממשלה הבאה שיאפשר לו להמשיך ולקדם את הדגל המרכזי שלו; הסרת רגולציה, הפחתת בירוקרטיה ומלחמה בחסמים הכלכליים.

מאביר קארה נמסר בתגובה לפרסום: "ברור שאני מנהל מגעים עם גורמים במערכת הפוליטית. בשנים האחרונות אני מנהל יחד עם תנועה של עשרות אלפי פעילים מאבקים להורדת יוקר המחיה במגוון דרכים, ברגע שיהיו התפתחויות אעדכן את הציבור".