אראל סג"ל בשידור חי: "אני לא מצביע לכם, זה כואב לי"

המגיש אראל סג"ל ראיין היום (שני) את פעיל המחאה גונן בן יצחק ברדיו 103fm, ושאל אותו מדוע השמאל מתנכל ככה למוסי רז.

סג"ל הדגיש ואמר: "אמנם אני לא ממחנה השמאל, אבל אני מאוד מחבב אותו. כואב לי על איך שהשמאל מתייחס אליו, אבל אני לא מצביע לכם אז אין לי מילה".

נזכיר כי בשבוע שעבר, ועדת הבחירות של מפלגת הדמוקרטים החליטה לפסול את מועמדותם של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ושל הפעיל החברתי אבי דבוש מהתמודדות במשבצת המיועדת למרצ בפריימריז של המפלגה. ההחלטה התקבלה במסגרת כללי הייצוג שנקבעו לאחר איחוד מפלגות העבודה ומרצ.

בתגובה לפסילתו כתב רז: "הם מפחדים? ועדת הבחירות של מפלגת הדמוקרטים החליטה שאני, שכל חיי הייתי חבר מרצ, לא יכול להתמודד על המשבצת של מרצ!!ועדת הבחירות מנסה למחוק 30 שנות פעילות שלי במרצ ויורקת בפרצוף של עשרות אלפי מתפקדי מרצ והדמוקרטים. אני מקווה שהנהגת המפלגה תתקן את ההזיה הזו עוד היום".