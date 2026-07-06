גונן בן יצחק מודה: "זו היתה אחת הבעיות בהפגנת השמאל"

פעיל המחאה גונן בן יצחק, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm והודה: "במחאה הזו, אחת הבעיות הייתה שהסתובבו גם כספים גדולים, אנחנו מדברים על מחאה שגלגלה בערך רבע מיליארד שקל".

בן יצחק לקח חלק פעיל בהפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד הרפורמה המשפטית.

בעבר, נשאל גונן האם הוא לא חושש מאירוע שבו "מפגין ייקח את השנאה לנתניהו צעד קדימה לכיוונים מעשיים", ואמר: "כמי ששירת 10 שנים בשב"כ, וכיום משתתף בהפגנות נגד ראש הממשלה וגם מייצג את המפגינים בבתי המשפט, אני מודיע: אם אדע שמישהו מתכנן או עלול לעשות איזשהו מעשה שיסכן במשהו את ראש הממשלה או קרובי משפחתו, חלילה – אני לא אהסס, אפנה לשב"כ ואדווח עליו".