מהכרמל אל המערה: טיול משפחתי יפה בחיפה

חיפה נוף מרכס הכרמל ( צילום: שרון ליבל פלאש90 )

פעם הסיבה העיקרית שאנשים יצאו לטייל היא לראות נוף, וככל שהטכנולוגיה התקדמה גם לצלם נופים יפים. אבל היום, בעידן שהטכנולוגיה יכולה לסדר בלחיצת כפתור רקעים לנייד והבינה המלאכותית מחוללת נופים מדהימים, היציאה אל הטבע כבר לא הכרחית כדי לקבל את הרקע המושלם לסלפי. ובכל זאת, לפעמים כדאי לקבל החלטה ספונטנית ולעלות על רכבת לעיר היפה חיפה. שם אפשר לצאת למסלול טיול מהיר ומהנה שמתחיל בשעה סבירה אחרי ארוחת הבוקר, ומסתיים בתפילת מנחה במקום קדוש ומיוחד בצהריים. ואם יש עוד קצת זמן, אפשר גם לסייר במוקדים קרובים ומוכרים בעיר רגע לפני שחוזרים בחזרה לנייד ולמסכים בבית. קבלו הצעה לטיול משפחתי חד-יומי (כ-3 שעות) וחוויתי בחיפה: הפעם מומלץ להשאיר את הרכב בבית כי לחיפה מקובל להגיע ברכבת. עדיף לצאת מתחנות תל-אביב, וליהנות מהנוף ומהים עד שהכרוז מכריז: “התחנה הבאה, חיפה בת-גלים". כאן צריך לרדת מהרכבת ולצאת לדרך!

רכבל חיפה כדורים כתומים ( צילום: שרון ליבל פלאש90 )

תחנה 1 : רכבל חיפה(או כדורים כתומים באוויר)

שימו לב! מתחנת הרכבת "בת-גלים" יש לנסוע באוטובוס קו 40 מתחנת "העליה השנייה/ לוץ”- עד תחנת "העליה השנייה/ הרכבל".

הכדורים הכתומים, התלויים באוויר שיוצאים מ-”טיילת בת-גלים" למסלול סיבובי במעלה הר הכרמל, הפכו מזמן לאחד הסמלים המפורסמים של העיר חיפה. אך למרבה הצער, ממש כמו הכרמלית והמוזיאונים הוותיקים בעיר, הציוד היפה והחדש את לב התיירים כבש והיום כולם מתפעלים מהרכבלית, ולא מתרשמים מהכדורים הכתומים.

למרות זאת, ביהדות יש משפט חכם שמיוחס למרן הרב קוק זצ”ל :

"הישן יתחדש והחדש יתקדש".

כדאי להזכיר אותו לילדים שעולים ממש כמו ההורים שלהם לכדור התלוי של "רכבל חיפה". הנסיעה ברכבל קצרה ומהנה עם נוף מדהים של רוב העיר חיפה והמפרץ, ואחרי חמש דקות אנחנו בראש רכס הכרמל ויכולים להתחיל לטייל.

מידע למטיילים:

“רכבל חיפה" פתוח בחודשי הקיץ מ-08:30 בבוקר עד 19:00 בערב, והנסיעה כרוכה בתשלום. מכיוון שבאנו לטייל, מומלץ לרכוש כרטיס בכיוון אחד(25 ש"ח לאדם) מ-”טיילת בת-גלים" עד "סטלה מאריס", ובדרך חזרה ללכת ברגל דרך היער עם שתי נקודות עצירה לתצפית, אכילה ותפילה.

חיפה נוף הר הכרמל ( צילום: דורון הורביץ פלאש90 )

תחנה 2 : "סטלה מאריס" (או תצפית מרהיבה וארוחת בוקר)

השטח סביב תחנת הרכבל הממוקמת במרומי רכס הכרמל (ששמו העברי הוא "כוכב הים"), מהווה אתר דתי לשימור, ומרכז עולמי של מסדר הכרמליתים הנוצרי. מבנה הדת הגדול במקום קיים ושופץ פעמים רבות משלהי המאה ה-18, ופעיל עד היום.

על הדלתות יש ציטוט מהפסוק המפורסם שאמר אליהו הנביא: "קנוא קינאתי לה’ אלוקי צבאות", כי מסתבר שגם הכרמליתים היו קנאים כמו אליהו (שנחזור אליו בהמשך).

לחובבי ההיסטוריה הצרפתית, יש במקום אנדרטה לזכר לוחמיו של המצביא הנמוך נפוליאון (פה אפשר לספר לילדים הלא כדורסלנים שהגובה לא קובע, ועובדה שאפשר להיות מצביא גדול גם אתה קטן-קומה). כיהודים, אנחנו לא מתרגשים ממנזרים אלא במקרה הזה מה שיש לידם, ובמתחם "סטלה מאריס" בחיפה מדובר ב-”מצפור סן-פרנסיסקו"(על שם העיר התאומה של חיפה כמובן), עם נוף מרהיב למפרץ ולעיר שמזכיר את נופי יוון(בימים בהירים אפשר לראות בקו האופק את ספינות הטיולים שמפליגות לשם).

במצפור ובשולחנות הישיבה שבתחילתו אפשר לאכול ארוחת בוקר מאוחרת בנוף מדהים, ומיד אחר כך להתחיל בירידה בשביל לתוך היער ברכס הכרמל שיוביל אותנו לתחנה הבאה.

מידע למטיילים:

חשוב מאד לשמור על הניקיון ולזרוק שאריות לפח. אם אתם משתמשים הציבוריים בשטח המנזר יש להיכנס בלבוש הולם ואין לצלם במקומות שהשלטים אוסרים זאת. המצפור פתוח לכולם ללא תשלום.

היער הירוק ( צילום: waupee08 / Shutterstock )

תחנה 3 : היער הירוק תמיד(בדרך למערה)

מסלול ההליכה מהמצפור ליד "סטלה מאריס" ועד התחנה האחרונה בטיול נעים ומהנה, אבל כרגיל כשמטיילים עם ילדים חשוב להכין מראש לפחות שלושה ליטרים מים וחובה שלכולם יש כובעים על הראשים. מומלץ לעצור מדי פעם בנקודות קרירות בצל העצים, ובעיקר בתחנה אחת באמצע הדרך סמוך למבנה שנקרא "הלב הקדוש"(הכניסה למבנה עצמו אסורה), שהיה אמור להיות תחנת רוח אך הפך לנקודת התבודדות לנזירים קנאים.

היום זו נקודה טובה להתבודדות בעובי היער גם לברסלבים.

בקצה השביל יש עיקול המוביל לתחנה האחרונה במסלול הרשמי, ומשם כל האפשרויות פתוחות.

מערת אליהו הנביא ( צילום: יעקב נאומי פלאש90 כיכר השבת )

תחנה 4 : מערת אליהו הנביא(מקום אידאלי למנחה)

מערת אליהו הנביא זהו מקום קדוש ומפורסם, וגם נקודת הסיום של מסלול הטיול הזה. על פי המסורת, זו המערה בה התחבא אליהו הנביא שברח מפני אחאב מלך ישראל ואשתו איזבל, ומכאן יצא להתייצב מול נביאי הבעל בהר הכרמל כפי שמתואר בהרחבה בספר מלכים א’ (כדאי לקרוא את הפסוקים ברכבת לחיפה ולספר לכל המשפחה והחברים בפתח המערה). בסביבת המערה יש מקומות ישיבה והתכנסות וזה מקום מעולה לגיטרה ושירים.

מידע למטיילים:

בשנת 2022 שופצה מערת אליהו בעלות של כ-15 מיליון שקלים והמבנה המשומר הונגש כולו לנכים והפך בטיחותי יותר לשהייה ותפילה. מומלץ להתפלל מנחה במקום, וגם לומר פרקי תהילים לישועת הכלל והפרט.

אפשר גם להדליק נר קטן מחוץ למערה(שכדאי להביא מהבית ולא לרכוש במקום במחיר מופקע), ורק באזור שהוגדר מראש כדי שלא לחולל שרפות ברכס הכרמל חלילה.

באחד מקירות המערה תמצאו ציור של מערת שבעת הקנים, ואפשר ללמוד במקום תנ"ך ולספר סיפורים על דמותו הייחודית של אליהו הנביא מבשר הגאולה.

זכרו! יש להישמע להוראות הגבאים והסדרנים במקום ולא להפריע למתפללים האחרים.

מחוץ למערה ואחרי התפילה ואמירת תהילים- אוכלים ונחים בספסלים.

רכבת (אילוסטרציה) ( מיכאל גלעדי/פלאש90 )

כאן מסתיים מסלול הטיול החד-יומי ברכס הכרמל ולפניכם שתי אפשרויות:

1. יורדים במדרגות לרחוב אלנבי וממשיכים לטייל בחיפה במוזיאונים, בגנים הבהאיים וברכבלית.

2. יורדים במדרגות לרחוב אלנבי ונוסעים במטרונית קו 1 עד תחנת הרכבת "מרכז השמונה" בחיפה, ומשם אפשר לחזור לאזור המרכז או להמשיך לטיול חדש צפונה לנהריה, צפת או קריית-שמונה.

אז מה היה לנו?

נסיעה ברכבת ישראל במיזוג עם נוף הים התיכון עד חיפה-יש, נסיעה קצרה ברכבל כדורים כתומים עד מצפור הכרמל- יש, טיול רגלי ביער רכס הכרמל עם עצירה להתרעננות והתבודדות- יש, ובסוף המסלול, תפילת מנחה ואמירת תהילים במערת אליהו הנביא והחלטה: או המשך סיור בחיפה או הביתה.

אז למה אתם מחכים? צאו לטייל!