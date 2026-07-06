'אחים לנשק' בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

ארגון 'אחים ואחיות לנשק' פנה היום (שני) לחברי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, לקראת ישיבתם הקרובה, וקרא להם להמשיך לפעול בהתאם לחוק ולהחלטת בג"ץ ולדחות כל ניסיון להפעיל עליהם לחץ פוליטי או לפגוע בעצמאותם.

בפנייה, שנשלחה בעקבות החלטת הממשלה מיום 5 ביולי 2026, מזהיר הארגון מפני תקדים מסוכן שבו הרשות המבצעת מבקשת בפועל להתעלם מהחלטה שיפוטית מחייבת. הארגון מדגיש כי צו הביניים של בג"ץ, שניתן ב-22 ביוני 2026, עומד בתוקפו ומחייב את כלל רשויות המדינה כל עוד לא שונה או בוטל כדין.

במכתב מצוין כי מועצת הרשות השנייה מוסמכת להמשיך ולפעול בהרכבה הנוכחי, וכי חברי המועצה מחויבים להפעיל שיקול דעת עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי, ללא השפעה של לחצים פוליטיים. עוד מזהיר הארגון כי ניסיון לגרור את חברי המועצה להתעלמות מצו שיפוטי עלול להוביל למשבר חוקתי חסר תקדים ולפגיעה חמורה בשלטון החוק ובחופש התקשורת.

בהודעת הארגון נמסר: "כשממשלה מבקשת בפועל מגוף ציבורי להתעלם מצו של בית המשפט, מדובר בחציית קו אדום מסוכנת. שלטון החוק אינו המלצה, והחלטות בג״ץ מחייבות את כל רשויות המדינה.

אנו קוראים לחברי מועצת הרשות השנייה ולכל עובד ציבור הנדרש לעמוד בפני מבחן דומה לעמוד באומץ על חובתם הציבורית, להמשיך לפעול בהתאם לדין ולשמור על עצמאותם מפני לחצים פוליטיים. הכרעתם מהווה מבחן חשוב לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית".