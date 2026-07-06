אמנון אברמוביץ' התייחס לסערת חדשות 12: "לא רוצה להתעסק בזה"

פרשן חדשות 12 אמנון אברמוביץ', התראיין היום (שני) והתייחס לתקרית האלימה אמש, בה רעול פנים ניפץ אץ הזכוכית באולפני חדשות 12.

תחילה הוא אמר: "זה לא נעים שנעסוק בעצמנו ונסתובב סביב עצמנו אבל תופעת האלימות הפוליטית היא תופעה מגונה שלא יכולה להיות נתונה לויכוח. אני לא רוצה לעסוק דווקא בסוגיה שלנו של חדשות 12, אבל אני חושב אין פה מילה שצריכה להיאמר שלא אמורה להיות מקובלת על כולם".

על איומים שהוא חווה כעיתונאי בעבר: "אני מכיר איומים קשים משנים רבות. זה חלק ממסע שיסוי מתוכנן ומנוהל, היום בתקשורת העכשווית עם הרשתות יש גם מגבר לדבר הזה. אני לא פוטר איזשהו חלק בחברה מהנוכחות או מלקיחת תפקיד בנושא הזה אבל באופן עקרוני רוח הממשלה מנשבת מעל".

בנוסף, התייחס אברמוביץ' להחלטת הממשלה לפיה היא לא תכבד את החלטת בג"ץ בעניין הרשות השנייה: "כשאתה רואה מצב שממשלה מודיעה שהיא לא תכבד פסק דין של בג"ץ או החלטת בג"ץ, בסיפור הקודם יו"ר הכנסת אוחנה וחבריו אמרו שזו רק הצעת בג"ץ. לא צריך לכבד את ההצעה. טוב, בסדר.

פה שבג"ץ קובע שמועצת הרשות השנייה יכולה להתכנס בהרכב הקודם ולקבל החלטות מהותיות אז מה הם עושים? כדי לא ליצור מניין מה שנקרא במועצת הרשות השנייה הם מתפטרים התפטרות קבוצתית שהיא שקופה, פוליטית ונכלולית. בג"ץ אומר שלמרות זאת 'תתכנסו ותקבלו החלטות'".

לאחר מכן סימן את שני השרים שמובילים את מהלכי הממשלה ולא חסך ביקורת מהם: "אתם מכירים את תפיסתו של לוין? הוא חותר למדינת ישראל כמדינת רשות אחת.

הוא אמר את זה בעצמו. וקרעי? ד"ר קרעי? הוא מצטט פתאום את רבין, פתאום רבין מורה הדור, אותו רבין שאמר על ההתנחלויות את מה שהוא אמר ועל ביבי הוא אמר בראשית שנות ה-90 ביבי תומך חמאס, פתאום אלה המורים".