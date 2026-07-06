בגיל 95: ההישג הענק של כוכב "קופה ראשית"

בטקס חגיגי שנערך אמש, בבית נשיא המדינה הוענקו פרסי משרד התרבות והספורט ע"ש נשיא המדינה החמישי, יצחק נבון ז"ל, לשנת 2025.

בפרס היוקרתי זכה השחקן והבמאי המוערך יעקב בודו, (שגם כיכב בשנים האחרונות ב"קופה ראשית"), פרס "היה נבון" למפעל חיים, כהוקרה על תרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית ולשימור מורשת היידיש. יעקב בודו, ניצול שואה שעלה ארצה מרומניה בשנת 1950 כשהוא בן 19 בלבד, מגלם בחייו ובפועלו את תקומת העם היהודי בארצו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: ”פרס נבון שם זרקור על ריבוי הגוונים בתרבות הישראלית ועל מכלול הכלים השונים המרכיבים את התזמורת הנפלאה שמנגנת את שירתה של ישראל. הזוכים והזוכות המוכשרים מאירים לנו ביצירתם את הנשגב וגם את היומיומי.”

כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט: " הזוכים משקפים את הפסיפס האנושי הנפלא של המדינה, וזו בדיוק הרוח שהנשיא נבון כל כך האמין בה. ברכות לזוכים והזוכות".

עוד זכו בפרסים: פרס לעידוד היצירה קיבלה, עדן אוליאל, מחזאית, פרס ליוצרים בראשית דרכם קיבל, רועי יוסף, במאי, מחזאי, מורה ויוצר תיאטרון, שחקנית יוצרת, פרס לעידוד היצירה: דגה פדר, אמנית רב-תחומית, רקדנית, כוריאוגרפית ומנהלת להקת המחול "ביתא", פרס ליוצרים בראשית דרכם: יענקל'ה פילצר, רקדן וכוריאוגרף המביא אל עולם המחול הישראלי, פרס לעידוד היצירה: רמי מארק רום, סופר שקורות חייו משקפים את קורות חייו של היהודי הנודד, פרס ליוצרים בראשית דרכם: רות פוירשטיין יוצרת רב-תחומית בכתיבת שירה, אמנות פלסטית ומחקר.

הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, רעייתו מיכל הרצוג, מנכ"ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, ראש מינהל התרבות רן שפירא, ובנו של הנשיא המנוח וחבר ועד נאמני הפרס, ארז נבון.