השר הבכיר שם קץ לשמועות: "נתניהו לא יעשה את זה"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס הבוקר (שני) להחלטת הממשלה לא לציית לפסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה.

בראיון בכאן רשת ב' אמר זוהר: "כפי שאני מכיר אותו, ראש הממשלה יציית להחלטת בג"ץ, לא יהיה פה משבר חוקתי, הוא לא יעשה את זה. לדעתי משבר חוקתי זו התחלה של מדרון חלקלק".

נזכיר כי הממשלה הודיעה אמש לבג"ץ, כי לא תקיים את הפסיקה בנוגע להרכב הרשות השנייה.

בהודעה שפרסמה הממשלה, נכתב: "הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק.

"ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ב-17 ביוני, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק".