סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

חוזר לפוליטיקה? הח"כ לשעבר נפגש עם נתניהו 

על הפרק חזרה לזירה הפוליטית? חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, עוזי דיין, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים האחרונים

11:29
2 תגובות
נתניהו (יונתן זינדל / פלאש90)

חוזר לזירה הפוליטית? חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, נפגש בימים האחרונים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דיווחה היום (שני) דפנה ליאל.

נזכיר כי בינואר 2019 הודיע דיין על התמודדותו בפריימריז לרשימת הליכוד, לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת. בפריימריז, התמודד וניצח על משבצת השמורה למועמד ממחוז מישור החוף ולכן שובץ במקום ה-35 ברשימת "הליכוד" לכנסת, מאוחר יותר קודם למקום ה-33, ונבחר לכנסת. לקראת הבחירות לכנסת ה-22 הוצב במקום ה-36 ברשימת "הליכוד" ולא נבחר לכנסת.

לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש הוצב שוב במקום ה-36 ונבחר לכנסת, שנה לאחר ולקראת הבחירות לכנסת העשרים וארבע הוקפץ דיין למקום ה-32 ברשימת הליכוד ולא נכנס לכנסת.

לקראת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, התמודד בפריימריז בליכוד והגיע למקום ה-50 ברשימה ולא נכנס לכנסת.

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
חסר אונים
לפני שעה

18 שנה עברו מאז מלחמת לבנון השנייה ושוב הממשלה הזו עושה אותן טעויות בדיוק...
הצטרפו אלינו