אמיר בנאי בראיון ( סרוגים )

פסטיגל 2026 ממשיך לחשוף את קאסט הכוכבים המסקרן שלו, וכעת מצטרף באופן רשמי השחקן והזמר אמיר בנאי לנבחרת שתעלה על במת המופע הגדול של חנוכה. בנאי, שמככב בימים אלה בעונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" ונחשב לאחד המשתתפים הבולטים של העונה, ייקח חלק בהפקת הענק של 2026 - וזו תהיה הופעת הבכורה שלו על במת הפסטיגל.

בנאי, בנה של השחקנית אורנה בנאי ואחיינם של מאיר בנאי ואביתר בנאי, הצליח לבסס לעצמו קריירה עצמאית בשנים האחרונות. בריאיון שנתן לאחרונה לסרוגים, הוא דיבר בגאווה על שם המשפחה המפורסם: "אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה, וזה משהו שאני אוהב". ב"רוקדים עם כוכבים", בנאי רוקד לצד הרקדנית רומי נוף וכבר בפרק הפתיחה של העונה הצליח להרשים את השופטים עם 32 נקודות - הציון השני בגובהו בערב. הכימיה בינו לבין רומי, שנחשבת לאחת הרקדניות המצליחות בתוכנית, בולטת במיוחד. בראיון נוסף לסרוגים, בנאי סיפר בהומור: "אני חייל של רומי. כל דבר שהיא אומרת לי - אמן".

אמיר בנאי ( שי פרנקו )

קאסט נוצץ מתגבש

בנאי מצטרף לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע. הזמרת עדן בן זקן תשמש כאומנית האורחת של הפסטיגל, כשעל פי פרסומים היא צפויה לקבל למעלה מ-2 מיליון שקלים - סכום שעשוי להפוך אותה לאומנית האורחת המרוויחה ביותר בתולדות המופע.

בנוסף, נחשף כי גם שחר טבוך ישוב למופע בפעם השלישית. טבוך, שבשנה שעברה זכה במקום הראשון בתחרות השירים של הפסטיגל לצד עדן גולן עם השיר "סוויץ'", ממשיך את הקשר המוצלח שלו עם המופע הגדול של חנוכה.

שמות נוספים שעלו בפרסומים כלוקחים חלק במגעים עם ההפקה כוללים את הזמרת שירה זלוף, שכבשה את הקהל בעונה האחרונה של "הכוכב הבא" וריגשה בטקס המשואות הממלכתי, וכן את כוכבת הרשת עומר לוי, שמחזיקה במיליוני עוקבים ברשתות החברתיות.

ההפקה ממשיכה לגבש את הקאסט המלא של המופע, כשנראה שהשנה מכוונים לשילוב מיוחד בין כוכבי מוזיקה מובילים, שחקנים מוכרים וכוכבי רשת פופולריים. הספירה לאחור לקראת חנוכה כבר החלה, והציפייה למופע הגדול רק הולכת וגוברת.