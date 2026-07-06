אמצעי לחימה שצה"ל תפס בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו במהלך החודש האחרון השגת שליטה מבצעית מלאה במרחב הכפר חדאתא שבדרום לבנון. הכפר, שהיווה מוקד פעילות מרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה, נחשף כמרכז תשתיות טרור נרחב שהכיל מאות אמצעי לחימה שיועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

במהלך הפעילות המבצעית הממושכת במרחב, הצליחו הכוחות להשמיד יותר מ-90 תשתיות טרור שונות, לחסל יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה ולאתר ולהשמיד יותר מ-150 אמצעי לחימה. בין אמצעי הלחימה שנתפסו: רקטות מסוג RPG, טילי נגד טנקים, מקלעים כבדים ונשקים קלים מסוג קלאצ'ניקוב.

אמצעי לחימה שצה"ל תפס בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

מוקד טרור מרכזי של חיזבאללה הכפר חדאתא, הממוקם במרחב הבטחוני בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כמוקד פעילות אסטרטגי. התשתיות שהושמדו כללו מפקדות מבצעיות, מחסני נשק, עמדות ירי ומתקנים נוספים שנועדו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הפעילות בכפר חדאתא מצטרפת למאמץ הרחב יותר של צה"ל בדרום לבנון, שכלל בחודשים האחרונים פעילות נרחבת של חטיבת גבעתי במרחבים שונים, ביניהם הכפרים אל-ח'יאם, בינת ג'בייל ורכס הבופור. במהלך הפעילות הכוללת הושמדו מאות תשתיות טרור נוספות ברחבי דרום לבנון.

אמצעי לחימה שצה"ל תפס בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

פעילות מתמשכת להסרת איומים

מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב הבטחוני בדרום לבנון להסרת כל איום על כוחותיו ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות במרחב חדאתא מהווה חלק ממאמץ מקיף לשבירת יכולות הטרור של חיזבאללה ולמניעת התבססות מחודשת של הארגון באזור.

בימים האחרונים דווח על פעילות נוספת של כוחות אוגדה 36 במרחבים שונים בדרום לבנון, שכללה השמדת מפקדות נוספות וחיסול מחבלים שניסו לפגוע בכוחות. צה"ל הבהיר כי לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לשקם את תשתיותיו ולחדש את האיום על תושבי הצפון.

הפעילות בכפר חדאתא ובמרחבים נוספים בדרום לבנון ממשיכה במסגרת המאמץ הכולל להרחבת מרחב האבטחה ולהבטחת ביטחונם של תושבי הצפון לאורך זמן.