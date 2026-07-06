"עלינו למתקפה על בג"ץ, יש קווים אדומים"

חבר הכנסת משה סעדה, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', ותקף בחריפות את שופטי בית המשפט העליון.

בדבריו אמר סעדה: "בית המשפט העליון, שצריך להיות המבוגר האחראי, משתדל בכל אירוע לשים אצבע בעין כדי לנסות להכשיל. אם ניקח את האירוע של המבקר, חברי הכנסת שאלו את הייעוץ המשפטי של הכנסת אם מותר לתעד, והוא ענה שמותר.

אלה כללי המשחק. אם נשווה זאת לעולם הכדורגל, יש כללי משחק, השופט אומר שאין נבדל, ואז אחרי חודשיים בא מישהו ואומר: 'לא, אני חושב שהיה נבדל, כי ככה בא לי'. בית המשפט העליון הולך כאן רחוק מדי. וכמו בכדורגל, יש שלב שבו אתה משחק הגנה, אנחנו עכשיו עלינו להתקפה מול בית המשפט העליון. הם סימנו קו אדום לעתיד, וזה מקובל עליי, אבל יש קו אדום גם לגבי העבר".

נזכיר כי הממשלה הודיעה אמש לבג"ץ, כי לא תקיים את הפסיקה בנוגע להרכב הרשות השנייה.

בהודעה שפרסמה הממשלה היום, נכתב: "הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק.

"ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ב-17 ביוני, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק".