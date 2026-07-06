כוכבת הרשת אודיה פינטו פרסמה הלילה (בין ראשון לשני) סטורי זועם ברשתות החברתיות שלה, בו היא תוקפת בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו על המצב הביטחוני בצפון. פינטו, תושבת הצפון, הביעה תסכול עמוק מהמציאות הקשה שבה היא חיה ומהתחושה שהממשל מתעלם מסבלם של תושבי האזור.

"אני מזמינה את כולם לבוא אליי לבית שלי ולשמוע את כל הבומים", פתחה פינטו את דבריה בסטורי. "יש כביש שהוא הכביש הכי מסוכן ופתוח מכל הכיוונים והוא חשוף לאמא של לבנון. היה לי פיצוצים של החים ואת מרגישה את הרכב מצד לצד ואני לא יודעת מה קורה. וגם אין שם קליטה".

"תרים את התחת שלך ותנסה לעזור לנו"

כוכבת הרשת לא חסכה במילים קשות כלפי ראש הממשלה: "וואלה אני אומרת - נתניהו תבוא אליי לבית בבקשה, תעביר יום שלם בלי לברוח ונראה מה תעשה. חביבי, הזמן אוזל. ואנחנו פה בסכנה ואתה לא בסכנה, בוא תרים את התחת שלך ותנסה לעזור לנו".

פינטו הביעה תסכול מיוחד מהקושי לגדל ילדים במציאות הזו: "הנה אני מבטיחה לכם, נשבר לי הזין - איך אני אמורה לגדל פה ילדים? שיקומו עם פיצוצים בלילות? אני מתביישת להתלונן כי אין לי ילדים, אתן לא מודעות לכמות הפיצוצים".

"אני לא סוג ג'"

בהמשך דבריה, הדגישה פינטו את תחושת האפליה שחשה כתושבת צפון: "אני מעדכנת שאני אתן את הקול שיבוא ויגיד לי אודיה, אני הולכת לתת את הקול לבן אדם 'את שווה לי כמו בן אדם מת"א, מבחינתי טיל בעזריאלי זה שווה למלחמה. מה שקורה עכשיו זה לא מלחמה, אני לא סוג ג'".