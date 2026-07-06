בימים הקרובים: דובר צה"ל בהודעה חשובה לציבור

דובר צה"ל ביקש למסור כעת הודעה לציבור. אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום (שני) ויימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי.

במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טיס במרחב. מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. כאמור, לאחר שלוש שנות הכשרה תוך כדי המלחמה: בוגרי קורס טיס מספר 192 נערכים לקבל את כנפי הטיסה בהמשך השבוע הקרוב.

טקס סיום קורס טיס יתקיים השבוע (חמישי) במעמד נשיא המדינה, יצחק הרצוג, שר הביטחון, ישראל כ”ץ, הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, ומפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר.

בוגרי הקורס החלו את הכשרתם חודשים ספורים לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, והשלימו את מסלול ההכשרה בתקופת מלחמה ממושכת. במהלך ההכשרה המשיכו מפקדי הקורס להכשיר את דור העתיד של צוותי האוויר, במקביל להשתתפותם בפעילות מבצעית עצימה בכלל הזירות. תכני ההכשרה הותאמו למציאות המבצעית המשתנה, ולקחים מבצעיים הוטמעו בהכשרה בזמן אמת.

בטקס יוענקו כנפי הטיסה ודרגות הקצונה לבוגרי הקורס, אשר יצטרפו לשורות צוותי האוויר המבצעיים של חיל האוויר וייטלו חלק במשימות ההגנה וההתקפה של מדינת ישראל.