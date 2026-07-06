"זו מפלגה שתכריע את הבחירות; מדובר על 13-8 מנדטים"

עו"ד גיא בוסי ורונן צור שוחחו היום (שני) ברדיו 103FM, והתייחסו למה שלטענתם יכריע את הבחירות הבאות.

בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, טען כי מפלגת ימין נוספת חייבת להיות בתמונה. "לפי כל המחקרים יש ציבור גדול שרוצה ימין אבל לא בהכרח מעדיף את הקואליציה הנוכחית ורשימת הליכוד בגלל ה-7 באוקטובר ולכן לא רוצה להצביע מח"ל. כל המפלגות שאתם רואים רוצים בעצם את אותם בין 13-8 מנדטים האלה", ציין.

עוד הוסיף: "לעם נמאס מחרמות, אתם צריכים לראות את התשובות שאנשים נותנים לחרמות, זה בלתי מתקבל, גם מימין וגם משמאל. אנשים אומרים דברים כמו מה ההבדל בין המצביע של איזנקוט לבין המצביע של נתניהו? הם הולכים לאותם חוגים וגרים באותו בית משותף.

אנשים לא רוצים את החרמות ובגלל זה אתם רואים את כל הסיסמאות שיוצאים על ממשלה ציונית רחבה ואחדות. לאותה מפלגה אם תקום יהיה הכוח לאכוף ממשלת אחדות".

בתשובה, ענה לו צור: "אני מתקשה להאמין שמפלגת פליטים תעבור את אחוז החסימה. זו תהיה אפיזודה נחמדה, אולי קרוב יותר למועד הבחירות, אבל לקראת הבחירות המפלגות האלה יאבדו את הכוח שלהן בהרכב הקיים. אני פחות אופטימי מבוסי בנוגע להרכבים כאלה, הן סוג של אנדרוגינוס.

יש מקום למפלגה כזו אבל ההרכב שלה יכריע את הסיכוי שלה לעבור את אחוז החסימה. אם ההרכב יהיה בנוי על מחנות פליטים של הפוליטיקה הישראלית. אני לא חושב שהבוחר הישראלי רואה בזה את בשורת האמצע והאחדות".

לסיום, טען: דבר שני זה עניין החרמות. זה מאוד סלקטיבי. 'אנחנו נגד החרמות'. אבל למשל הציבור הערבי שהוא ציבור נאמן 'אנחנו מחרימים'. למה? 'כי אנחנו נגד חרמות'. את החיילים הערבים שמנסור עבאס מייצג אותם, חיילים ערבים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, 'אנחנו מחרימים'".