הרב אמנון יצחק הפסיד בתביעת הדיבה נגדו 

הרב אמנון יצחק ואתר "שופר" יפצו בכ-25 אלף שקלים אישה שהגישה נגדם תביעת דיבה.

בשנת 2023, הרב העניק ראיון לשמעון ריקלין בערוץ 14, כאשר בפתח דבריו יצחק פתח בנאום חריף נגד השמאל.

על פי הדיווח באתר 'העין השביעית', הרב יצחק נתבע בידי בת זוגו של אדם בשם אביתר מלאכי, שנהג להתייעץ עם יצחק לאורך השנים. לפי כתב התביעה, אחרי שצפה בדברי יצחק בראיון לריקלין, יצא נגדו בטענה כי הוא פועל לפלג את העם.

"מרגע זה הפכו בעלה של התובעת, משפחתו וקרוביו למטרה להשתלחות פרועה", טענה בת הזוג, פירחה מלאכי, בתביעה שהגישה לפני כשנה לבית משפט לתביעות קטנות.

מלאכי הגישה את התביעה נגד הרב יצחק, עמותת שופר ומנהל העמותה, בנו של הרב, אליהו יצחק. היא דרשה פיצוי בסך כ-39 אלף שקלים

השופטת חייבה את הנתבעים – יצחק, בנו ועמותת שופר – לפצות את התובעת ב-22 אלף שקלים ובתוספת הוצאות בסך 2,500 שקלים.