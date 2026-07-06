מכה קשה לנתניהו: "זה נתון קריטי לבחירות"

הסוקר דודי חסיד, התייחס לסקרו אמש (ראשון) בכאן 11, וטען כי מעמדו של ראש הממשלה נתניהו מתחיל להישחק.

עוד הוא הוסיף: ההתאמה לראשות הממשלה, זה נתון קריטי. חוק לימוד התורה לא עושה טוב לנתניהו. גם עניין המשבר החוקתי, שאמור בעיני נתניהו לחזק את הגוש, לא עושה לו כל כך טוב.

בסקר נשאלו המצביעים מי מתאים יותא לכהן כראש הממשלה. גדי איזנקוט עקף את נתניהו, ו-41% טענו כי הוא המועמד המתאים ביותר. נתניהו ממש מתחתיו עם 40%.

חסיד טען כאמור כי מדובר בנתון קריטי, וזו מכה לנתניהו שגם בעבר, בעת ירידות במספר המנדטים, הוא עדיין שמר על הובלה באחוזים בהתאמה לראשות הממשלה.