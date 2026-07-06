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חדשות פוליטי מדיני

נפתלי בנט מטיל פצצה: "סינוואר לא רצה אותי"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, טען כי מנהיג חמאס לשעבר, יחיא סינוואר, חשש ממנו והעדיף להתמודד מול נתניהו

09:14
14 תגובות
נפתלי בנט (טל גל / פלאש90)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, טען היום (שני) בפודקאסט בווינט, כי מנהיג חמאס שחוסל, יחיא סינוואר, לא רצה להתמודד מולו.

"אני יודע היום עובדתית, אובייקטיבית, שיחיא סינוואר אמר עליי: בנט הזה הוא לא צפון, הוא מג'נון, אני מעדיף את נתניהו. אני יודע זאת משתי מקורות שונים", אמר בנט.

בשבוע שעבר, סיפר בנט בחדשות 12, כי התוכנית לחיסול יחיא סינוואר נפלה "בגלל שעידית סילמן הפילה את הממשלה".

נזכיר כי בספטמבר 2021 נפתח חפ"ק מיוחד כדי להתכונן לחיסול סינוואר, אבל הרמטכ"ל אביב כוכבי לא רצה להסתבך בסבב לחימה ברצועה וחזר לאגדות הידועות על כך ש"סינוואר מורתע".

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לפני 3 שעות

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