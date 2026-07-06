מטולה חוזרת לחיים. שוק איכרים, מופעים וסיורי 'ממלחמה לתקומה' עם ראש המועצה

אחרי חודשים ארוכים שבהם הרחובות היו שקטים, מטולה חוזרת לחייך. המושבה הצפונית ביותר בישראל ממשיכה לחגוג 130 שנים להיווסדה עם סוף שבוע שכולו מוזיקה, קולינריה, תוצרת מקומית ופעילויות לכל המשפחה.

לצד שוק איכרים חגיגי שייערך ביום חמישי, יוכלו המבקרים להצטרף גם לסיורי "בין מלחמה לתקווה" ביום שישי ולהכיר מקרוב את סיפורה של מטולה - מהעבר המפואר ועד להתחדשות שמורגשת בה בימים אלה.

אירועי קיץ

על רקע חזרת השגרה לגליל העליון, במטולה ממשיכים לקדם שורת אירועי קיץ שנועדו להחזיר את התיירות, לחזק את העסקים המקומיים ולהזמין את הציבור לגלות מחדש את המושבה הוותיקה, החוגגת השנה 130 שנים להיווסדה.

ביום חמישי הקרוב (9 ביולי) יהפוך רחוב הראשונים ההיסטורי למתחם חגיגי, כאשר בין השעות 16:00 ל-22:00 יתקיים שוק איכרים צבעוני שיארח חקלאים מהאזור, דוכני תוצרת חקלאית טרייה ועונתית, גידולים מקומיים, עבודות אמנות ויצירה, לצד מגוון דוכני קולינריה של עסקים מקומיים.

לאורך הערב ייהנו המבקרים ממוזיקה עם די.ג'יי לייב, סדנאות ופעילויות יצירה ללא תשלום לכל המשפחה, מופע הקרקס של "החנונים", ובסיומו מופע מחווה חגיגי של להקת "תוצרת כוורת", שתבצע את מיטב הלהיטים של להקת כוורת וחבריה. הכניסה לאירוע חופשית וכלל הפעילויות והסדנאות יתקיימו ללא עלות.

בין מלחמה לתקווה

ביום שישי, תמשיך המועצה המקומית את יוזמת "בין מלחמה לתקווה" - סדרת סיורים מודרכים בהובלת ראש המועצה דוד אזולאי. הסיורים מעניקים למשתתפים הזדמנות להכיר מקרוב את סיפורה של מטולה - מראשית ההתיישבות לפני 130 שנה, דרך אתגרי השנים האחרונות בגבול הצפון ועד לתהליכי השיקום והחזון להחזיר את היישוב למעמדו כאחד מיעדי התיירות המובילים בגליל.

במהלך הסיור יבקרו המשתתפים בבניין המועצה, שם תוצג סקירה על תולדות המושבה והתקופה האחרונה, ימשיכו לרחוב הראשונים ההיסטורי, יעברו סמוך לגדר הגבול עם לבנון ויסיימו במצפה דדו, המשקיף על מטולה, קריית שמונה, דרום לבנון והגליל העליון.

במועצה המקומית מזמינים את הציבור הרחב, משפחות, מטיילים וקבוצות מכל רחבי הארץ להגיע למטולה, ליהנות מאירועי הקיץ, לחזק את העסקים המקומיים ולהכיר מקרוב את סיפורה של המושבה הצפונית ביותר בישראל, שממשיכה לצעוד קדימה בדרך להתחדשות.

ההשתתפות בסיורי "בין מלחמה לתקווה" היא ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מראש באמצעות עמוד הפייסבוק של המועצה המקומית מטולה.