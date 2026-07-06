בלב נתיבות קמה לה אימפריה פריזאית. במרכזה קונדיטוריה מיוחדת עם אוירה. 

בלב נתיבות קמה לה אימפריה פריזאית.

זה החל עם הקמתו של קניון שכולו עם ניחוחח צרפתי (אפילו השמות שם הם כאלו) וכמובן במרכזו דגם של מגדל אייפל.

ההמשך היה בדמות אוירה פריזאית גם באוכל.

וכך קם לו יהודי חם וטוב לב, נתיבותי במקור העונה לשם חייים דמרי.

חיים התאהב בעולם הקינוחים. הוא החל אמנם בתור טבח, אבל לא של קינוחים. הצטיין בלימודים ומאז הכל היסטוריה. נסע לעבוד בחו”ל שם רכש ידע מקצועי נרחב ולאחר כמה מספר שנים, החליט לחזור לארץ שם פתח ביחד עם אשתו באמצע שכונת מגורים (בנתיבות כמובן...) את הקונדיטוריה העונה לשם “ניחוחות חיים”.

וכך, באמצע מרכז מסחרי ברחוב הגפן של נתיבות, במקום הכי לא צפוי, שוכנת לה הקונדיטוריה האיכותית, המתוקה, המלאה ב.. סוכר וטוב לב במגוון קינוחים מרשים וטעים שלא היה מבייש חלונות ראווה בקונדיטוריות בוטיק בפריז.

קרמים, ציפויים, שמרים, מאפים, יצירות של ממש.

אישית, אני מאד אוהב עוגות גבינה, אז כמובן שטעמתי ואפילו לקחתי הביתה להשוויץ, אבל כל המגוון נהדר.

ואפילו זוית מלחמתית יש לו לחיים.

יממה אחרי תחילת מלחמת 'חרבות ברזל' ובתור תושב נתיבות הסמוכה לגבול, בעוד ילדיו שוהים במרתף הבית מחשש למחבלים וירי הטילים, החליט חיים לעשות מעשה.

150,000 מנות לחיילים

וכך, פנה לרב במסעדה, קיבל את אישורו להכניס עובדים בהתנדבות, רתם חברים לתרומות ובמשך כל התקופה שבין שמחת תורה עד לפסח הכין 150,000 מנות לחיילים מסוגים שונים, כולם עם ברכה קטנה לצידם.

וכך גם אחרי התקופה הזו בימי המלחמה הארוכה, אפה, טיגן, והביא עוד אלפי מנות לחיילים סביב ובתוך הרצועה. סתם כך כדי להמתיק להם את החיים. אז זה לא תקבלו בפריז.. כזה יש רק בישראל ובבנתיבות.

פנינה מדהימה בין הבתים בנתיבות. וכל נתיבותיה שלום ו.. עוגות. ניחוחות חיים: הגפן 23, נתיבות. כשר למהדרין.