הלם במונדיאל: ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי הפסד לנורבגיה

נבחרת ברזיל הודחה הלילה (בין ראשון לשני) ממונדיאל 2026 כבר בשלב שמינית הגמר, לאחר שנכנעה 2:1 לנורבגיה באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. הסלסאו של קרלו אנצ'לוטי שלטו בחלקים גדולים מהמשחק אך לא הצליחו לתרגם את היתרון להזדמנויות לשערים.

ברזיל אף קיבלה הזדמנות לעלות ליתרון במחצית הראשונה, אך ברונו גימראייש החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים לאחר עצירה של השוער אוריאן נילנד. ההחמצה התבררה כרגע משמעותי בהתפתחות המשחק.

בדקה ה-79 הגיע השער הראשון, כאשר ארלינג הולאנד התרומם מעל ההגנה הברזילאית ונגח לרשת. בדקה ה-90 השלים החלוץ הנורבגי צמד עם בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה שהכניעה את אליסון וקבעה 0:2.

ניימאר, שנכנס כמחליף במהלך המחצית השנייה, הצליח רק לצמק בפנדל בדקה ה-90+10, אך השער הגיע מאוחר מדי ולא מנע את ההדחה המפתיעה של אחת המועמדות הבכירות לזכייה בטורניר.

עבור ברזיל מדובר בעוד אכזבה גדולה בגביע העולם, כשהנבחרת ממשיכה את הבצורת שלה מתואר עולמי מאז הזכייה האחרונה בשנת 2002.

לאחר שריקת הסיום סיפק ניימאר רגע שעשוי להתברר כהיסטורי, כשבריאיון לאחר המשחק רמז כי ייתכן שזו הייתה הופעתו האחרונה במדי נבחרת ברזיל.

"ניסיתי, ניסיתי. עכשיו זה נגמר. התחלתי כאן וסיימתי כאן", אמר הכוכב כשהוא מתקשה להסתיר את האכזבה. בכך התייחס לעובדה שהופעת הבכורה שלו במדי הסלסאו נערכה דווקא באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, במשחק ידידות מול ארצות הברית בשנת 2010, וכעת, 16 שנים לאחר מכן, באותו אצטדיון, ייתכן שהסתיימה גם הקריירה הבינלאומית שלו.

אם אכן מדובר בפרישה מהנבחרת, ניימאר יסיים קריירה בינלאומית מפוארת שכללה יותר מ-130 הופעות במדי ברזיל, שבמהלכן הפך למלך שערי הנבחרת בכל הזמנים. למרות ההדחה מהמונדיאל, הוא צפוי להמשיך את הקריירה שלו ברמת המועדונים, כאשר בעונה הקרובה ישחק במדי סנטוס.