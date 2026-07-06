אחרי שיצא מהמרוץ: רונן צור תוקף את האופוזיציה

רונן צור ( (צילום מסך ערוץ כנסת) )

היועץ האסטרטגי רונן צור, שהודיע לאחרונה על הסרת מועמדותו מהפריימריז במפלגת הדמוקרטים, יוצא במתקפה חריפה נגד ראשי האופוזיציה.

בריאיון לרדיו 103FM התייחס צור להחלטת הממשלה נגד בג"ץ ואמר כי "הדבר הכי גרוע, הכי חמור שקרה אתמול זו השתיקה של ראשי האופוזיציה". לדבריו, מערכת הבחירות מתנהלת באופן חד-צדדי, ללא מאבק ממשי מצד האופוזיציה.

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"הבחירות האלה מתנהלות במעמד צד אחד. במקום לגייס את הציבור למשהו חסר תקדים, אנחנו רואים ממשלה שעושה ככל העולה על רוחה ואופוזיציה שעושה ככל העולה על רוחה של הממשלה", אמר.

נזכיר, כי צור הסיר בימים האחרונים את מועמדותו מהפריימריז במפלגת הדמוקרטים, לאחר שעמד במרכז סערה פוליטית בעקבות פרשת המסרונים שנשלחו במהלך מערכת הבחירות הפנימית במפלגה.