הברחת הענק לעזה: כדורי פלדה למטענים ורווחי ענק לחמאס

ושוב נחשפת פרשת הברחות ענק לרצועת עזה. אבישי גרינצייג חשף הערב בערוץ i24NEWS, רשת מורכבת שבה היו מעורבים פלסטינים מיהודה ושומרון, סוחרים עזתים, אזרחים מצרים וגם חיילים מגדוד שאסור לציין את שמו.

על פי הדיווח, מדובר באחת מ"הברחות הסחורות הכי חמורות לעזה אם לא החמורה שבהן", כאשר "היקף ההברחה אדיר וכך גם הרווח לנאשמים ואף לחמאס במישרין".

הקשר לצמרת הרשות הפלסטינית

במרכז הפרשה עומד ג'מאל א-שייח', תושב רמלה ובן "למשפחת האצולה" הפלסטינית. דודו הוא חוסין א-שייח', סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית שהוכרז כיורשו של אבו מאזן. מעבר להברחות, נחשף כי ג'מאל החזיק באקדח גלוק לא חוקי אשר נמסר על ידי לא אחר מאשר דודו חוסין א-שייח'.

ההברחות, שהחלו במוצרי שוקולד, הפכו במהרה ל"מוצרים אסורים" הכוללים פאנלים סולאריים, טלפונים וחלקי רכב. בשיא הפעילות, התבקש א-שייח' לרכוש "כדוריות פלדה" עבור סוחר עזתי בשם מוחמד. ארגוני הטרור משתמשים בכדוריות פלדה במטעני חבלה כדי להגדיל את הנזק. א-שייח' רכש 20,000 כדוריות ב-27,000 שקלים, בעוד שבתוך עזה נמכרו הכדוריות ב-2 מיליון שקלים – פי 5,300.

המס לחמאס ושיתוף הפעולה עם החיילים

מהכתבה עולה כי ארגון הטרור חמאס גזר קופון ישיר מהפעילות - 20% כמס משווי הסחורה. במקרה אחד, סחורה נגנבה משום ש"לא תיאמו אותה עם חמאס והסוחרים לא שילמו לחמאס את המס שמגיע לארגון הטרור".

ההברחות התבצעו בסיוע מה שגרינצייג מכנה "חיילי צה"ל מגדוד מסוים" שסייעו בהכנסת הסחורה. רגע לפני מעצרם בפברואר 2026, תכננו המעורבים "הברחת סחורות בשווי 200 מיליון שקל על משאית אחת בלבד".

המשלוח אמור היה לכלול מעל 500 משטחי סיגריות, 500 מכשירי אייפון 17 Pro Max שרק יצא לשוק ו-30 לוחות סולאריים. הסוחר העזתי הרגיע את א-שייח' החושש ואמר לו: הבן שלי חייל צה"ל בגדוד מסוים... הוא נמצא במעבר הגבול ויסייע בהכנסת הסחורה.

הפעילות נבלמה רק לאחר ש"השב"כ החל לסכל את ציר ההברחה" וג'מאל א-שייח' נתפס.