תגידו מזל טוב: סשה טרופנוב וספיר כהן, שורדי השבי מניר עוז, התחתנו היום (חמישי) לאחר מסע ארוך ומפרך ובאיחור של כמעט שלוש שנים.
השניים, שנחטפו יחד בשמחת תורה תשפ"ד ושוחררו בעסקאות נפרדות, הודיעו על אירוסיהם בקיץ האחרון ומסדו היום את הקשר באופן רשמי. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לברך את הזוג מתחת לחופה.
טרופנוב וכהן היו בקשר זוגי עוד לפני אירועי ה-7 באוקטובר, והגיעו לחגוג את שמחת תורה בבית הוריו של סשה בקיבוץ ניר עוז. משם נחטפו יחד עם בני המשפחה לתוככי רצועת עזה, כשסשה נורה בשתי רגליו במהלך החטיפה עצמה.
רום ברסלבסקי, שורד השבי שהיה עם סשה במנהרות ברך את השניים: "סשה טרופנוב וספיר כהן מתחתנים. חוזר - סשה טרופנוב וספיר כהן מתחתנים. וואו. מאיפה אני אתחיל?"
"סשה - ההיכרות שלנו מעזה היא אמנם קצרה אבל חקוקה עמוק בזיכרון. היינו ביחד באותו חדר , מוחזקים כ״אסירים״ של הגיאהד האיסלאמי , אחרי שנה של שבי, בתוך רפיח, רגע לפני הפלישה הגדולה של צה״ל. ודווקא בתקופת זמן הזאת הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי.
איך התגלגלו האירועים ואנחנו לא ביחד באותו חדר מסריח עם עכברושים ברפיח, אלא מתחת לחופה שלך, מתחתן עם אהובת ליבך שנחטפה ביחד איתך!! ומתחתן איתה. אתם לא זוג יונים, אתם זוג לוחמים. ואני מעריץ אותכם.
זוכר את הלילה האחרון שלנו ביחד ברפיח? איך המבנים קרסו עלינו אחד אחרי השני? אנחנו ניצלנו בנס אחי.
זוכר שלא ידענו אם אנחנו לכודים ברפיח או שיצליחו להבריח אותנו ? אז הצליחו. תודה לאל.
זוכר איך אבו יאסר המסריחול דחס אותנו בתוך תא מטען מדרכו לרפיח לדיר אל סאלח? זוכר?? והיום, אנחנו ביחד, לא ברפיח, לא דחוסים בתא מטען , אלא משוחררים ואתה בחליפת חתן מהודרת מתחתן עם ספיר . כמה דיברת עליה אחי.
אין מאושר ממני ללוות אותך ביום זה , ומאחל לכם להביא ילדים קטנים ושמחים ושלא יידעו רע. שלא יידעו מלחמה בעזרת השם. אבא שלך גאה בך מלמעלה אחי היקר.
ספיר כהן שוחררה כבר בעסקת החטופים הראשונה בחודש נובמבר 2023, יחד עם אימו וסבתו של סשה - לנה וירה טרופנוב. סשה עצמו נותר בשבי במשך תקופה ארוכה נוספת, ושוחרר רק לפני כחמישה חודשים במסגרת עסקת החטופים השנייה, לאחר קרוב ל-500 ימים בגיהנום של מנהרות החמאס.
בעת שחרורו, אימו לנה מסרה הצהרה מרגשת: "הבן שלי נורה בשתי רגליים במהלך חטיפתו ועבורנו זה נס גלוי שהוא עומד והולך על הרגליים". היא הוסיפה והודתה לבורא עולם ולכל עם ישראל שתמך במשפחה לאורך כל הדרך, וכן לממשלת רוסיה שסייעה במאמצים לשחרורו.
ספיר כהן חשפה בעבר את המפגש המטריד עם מנהיג חמאס יחיא סינוואר באחת המנהרות בעזה. "ביום ה-51 הגיע מחבל שנראה בכיר ואמר לסהר ולאור שהם משתחררים למחרת", סיפרה. "הוא הסתכל עליי ואמר שגם אני משתחררת. רק אחרי שחזרתי לארץ, הבנתי מי דיבר איתי - זה היה יחיא סינוואר".
לאחר שחרורו, סשה עבר תקופת שיקום ממושכת. בחודש אוגוסט האחרון הוא עבר ניתוח, ובחודשים האחרונים תועד כשהוא חוזר ללכת בעזרת קביים. ארוסתו ספיר תיעדה אותו באינסטגרם וחשפה כי לאחר טיפולים פיזיותרפיים, סשה שוב מצליח לבצע הליכה בכוחות עצמו.
הזמר והיוצר חנן בן ארי, שפגש את השניים במהלך סבב הופעות בארצות הברית, שיתף ברגע מרגש: "כשהייתי שם חשבתי שכולם שכחו אותי", סיפר לו סשה. "עכשיו אני הולך ברחובות בניו יורק וכולם מחבקים ומנשקים אותי, רואים אותי ובוכים מאושר. ואני אומר להם שהסיפור שלי זה רק דוגמא, דוגמא לחיבור שאמור להיות בינינו תמיד".
נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נפגשו עם ספיר ולנה זמן קצר לאחר שחרורן. "אין לך מושג כמה אני מתרגש לראות אותך ואת משפחתך", אמר הנשיא. "הפכתם למודל, כל החטופות והחטופים הפכו למודל להערצה, לכאב, להזדהות".
כעת, לאחר מסע ארוך של כאב, שיקום ותקווה, השניים זוכים לסגור מעגל ולהתחיל פרק חדש בחייהם המשותפים. עם ישראל מברך את בני הזוג החדשים ומאחל להם בניין עדי עד.