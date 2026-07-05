תגידו מזל טוב: סשה טרופנוב וספיר כהן, שורדי השבי מניר עוז, התחתנו היום (חמישי) לאחר מסע ארוך ומפרך ובאיחור של כמעט שלוש שנים.

השניים, שנחטפו יחד בשמחת תורה תשפ"ד ושוחררו בעסקאות נפרדות, הודיעו על אירוסיהם בקיץ האחרון ומסדו היום את הקשר באופן רשמי. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לברך את הזוג מתחת לחופה.

טרופנוב וכהן היו בקשר זוגי עוד לפני אירועי ה-7 באוקטובר, והגיעו לחגוג את שמחת תורה בבית הוריו של סשה בקיבוץ ניר עוז. משם נחטפו יחד עם בני המשפחה לתוככי רצועת עזה, כשסשה נורה בשתי רגליו במהלך החטיפה עצמה.

רום ברסלבסקי, שורד השבי שהיה עם סשה במנהרות ברך את השניים: "סשה טרופנוב וספיר כהן מתחתנים. חוזר - סשה טרופנוב וספיר כהן מתחתנים. וואו. מאיפה אני אתחיל?"

"סשה - ההיכרות שלנו מעזה היא אמנם קצרה אבל חקוקה עמוק בזיכרון. היינו ביחד באותו חדר , מוחזקים כ״אסירים״ של הגיאהד האיסלאמי , אחרי שנה של שבי, בתוך רפיח, רגע לפני הפלישה הגדולה של צה״ל. ודווקא בתקופת זמן הזאת הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי.

איך התגלגלו האירועים ואנחנו לא ביחד באותו חדר מסריח עם עכברושים ברפיח, אלא מתחת לחופה שלך, מתחתן עם אהובת ליבך שנחטפה ביחד איתך!! ומתחתן איתה. אתם לא זוג יונים, אתם זוג לוחמים. ואני מעריץ אותכם.

זוכר את הלילה האחרון שלנו ביחד ברפיח? איך המבנים קרסו עלינו אחד אחרי השני? אנחנו ניצלנו בנס אחי.

זוכר שלא ידענו אם אנחנו לכודים ברפיח או שיצליחו להבריח אותנו ? אז הצליחו. תודה לאל.

זוכר איך אבו יאסר המסריחול דחס אותנו בתוך תא מטען מדרכו לרפיח לדיר אל סאלח? זוכר?? והיום, אנחנו ביחד, לא ברפיח, לא דחוסים בתא מטען , אלא משוחררים ואתה בחליפת חתן מהודרת מתחתן עם ספיר . כמה דיברת עליה אחי.

אין מאושר ממני ללוות אותך ביום זה , ומאחל לכם להביא ילדים קטנים ושמחים ושלא יידעו רע. שלא יידעו מלחמה בעזרת השם. אבא שלך גאה בך מלמעלה אחי היקר.