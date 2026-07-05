סקר מנדטים: איזנקוט לא עוצר; הקואליציה בשפל חדש

סקר מנדטים חדש של כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון) מציג לראשונה שוויון מוחלט בצמרת בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת "ישר". על פי נתוני הסקר, מפלגותיהם של בנימין נתניהו וגדי איזנקוט זוכות כל אחת ל-23 מנדטים.

מעבר לשוויון המנדטים, יו"ר ישר גדי איזנקוט רושם הישג משמעותי נוסף כאשר הוא מרחיב את הפער מיו"ר ביחד נפתלי בנט, שנותר מאחור. בנוסף, איזנקוט מצליח לעקוף את נתניהו גם באחד המדדים החשובים ביותר, שאלת ההתאמה לראשות הממשלה.

בחלוקת המנדטים הפנימית, מפלגת הליכוד חווה היחלשות של מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם, בעוד מפלגת ישר! עם איזנקוט מתחזקת במנדט, מה שמוביל אותן לראשות הטבלה עם 23 מנדטים לכל אחת. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט שומרת על מעמדה כמפלגה השלישית בגודלה, אך נשארת יציבה על 16 מנדטים בלבד.

אחריהן ניצבות שלוש מפלגות עם 9 מנדטים כל אחת: הדמוקרטים, עוצמה יהודית, ומפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – שרושמת עלייה של מנדט אחד ביחס למדידה הקודמת.

בגזרת המפלגות החרדיות והערביות: יהדות התורה מתחזקת במנדט ועולה ל-8 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלת מפלגת ש"ס. אחריהן ברשימה נמצאות חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 5 מנדטים, ומפלגת רע"ם שסוגרת את תמונת הנכנסים לכנסת עם 4 מנדטים.

מחוץ לכנסת, שלוש מפלגות בולטות אינן מצליחות לחצות את אחוז החסימה: מפלגת המילואימניקים שזוכה ל-2.3% מהקולות, מפלגת כחול לבן שמקבלת 1.9% בלבד ומפלגת בל"ד שנותרת אף היא ללא מנדטים.

הנתון המשמעותי ביותר בסקר משתקף בתמונת הגושים הכללית, שמציגה אתגר כמעט בלתי אפשרי עבור ראש הממשלה: הקואליציה הנוכחית בראשות נתניהו מגיעה לשפל של 53 מנדטים בלבד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו (הכולל את המפלגות הערביות) מזנק לרוב מוחץ של 67 מנדטים במליאת הכנסת.