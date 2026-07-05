סערת בג"ץ: מזכיר הממשלה הודף את הטענות הקשות

מזכיר הממשלה יוסי פוקס טוען כי החלטת הממשלה מהיום (ראשון) אינה קוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

"אני מבקש לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה היום בממשלה: בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"צ אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת - הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד.

כיצד הופכים כלים-חוקיים לאי ציות לפסיקה?", כתב פוקס ברשת X.

נזכיר כי הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה בגלל הסכם ניגוד העניינים שלו בנושא התקשורת.