פינוי מאחז בסוריה: "מכים נערים, חוטפים להם טלפונים"

כמאה פעילי תנועת "חלוצי הבשן" חצו את הגבול להקים מאחז יהודי בסוריה.

כעת הם מדווחים כי כוחות צבא ומשטרה מקיפים את הפעילים שהתיישבו בבשן.

למרות פסיביות מוחלטת מצד הפעילים, תועדה אלימות קשה מצד חלק מכוחות הביטחון שנראו תופסים נער בראשו מושכים אותו לאחור, תוך שהם אוזקים את הצעירים באלימות.

למרות זאת, האנשים בשטח נצמדים למדיניות ה"אין-אלימות" של התנועה ונאחזים בשטח מבלי להרים יד על חיילינו.

מהתנועה נמסר: "אנחנו קוראים לצה"ל ולמשטרת ישראל להפסיק להילחם בפעילים, ודורשים מממשלת הימין להורות לכוחות לאפשר לחלוצים להתיישב בבשן!"