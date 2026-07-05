לפיד בתגובה לסערה הפוליטית: "זו דרמה גדולה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (ראשון) לאמירות השרים כי הם לא מתכוונים לקיים הצבעה חוזרת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה.

בדבריו הוא תקף בחריפות ואמר: ממשלת ישראל הודיעה היום שלראשונה בתולדות המדינה היא לא תכבד צו של בית המשפט. זהו המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. זה אומר שהחל מהיום, החמישי ביולי 2026, אין בישראל חוק, יש רק שלטון.

זו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, היא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב בטחוני מתוח, או מכל סיבה אחרת, ולא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט".

לסיום הוא הוסיף: "זה לא נגמר כאן. אנחנו לא חסרי אונים, אנחנו לא נכנע לנסיון למחוק את הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיב, ואנחנו נתארגן ונגיב. זה לא נגמר היום, זה רק מתחיל".