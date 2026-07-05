עופר וינטר חושף באיזו מפלגה הוא יתמודד: "אני לא מגזרי"

הכתב הפוליטי של "ישראל היום", יהודה שלזינגר, מפרסם הערב (ראשון) כי תת-אלוף במיל' עופר וינטר אינו מתכוון לחבור ליו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חרף הערכות מוקדמות במערכת הפוליטית.

בשיחות סגורות שקיים בימים האחרונים, הבהיר וינטר באופן חד-משמעי את כוונותיו המקצועיות ואת קהל היעד אליו הוא מכוון. וינטר הדגיש בפני שוחחיו כי פניו להתמודדות עצמאית בראשות מפלגה משלו, ושלל על הסף מיתוג סקטוריאלי.

"אני לא מגזרי", הסביר וינטר בשיחות הסגורות את החלטתו שלא להשתלב ברשימת הציונות הדתית, ובכך סימן כי בכוונתו להציג אלטרנטיבה פוליטית רחבה הפונה לחלקים נרחבים בציבור הישראלי, מעבר לגבולות הציונות הדתית הקלאסית.