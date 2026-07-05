יובל אלבשן מתפוצץ: "הוא אסון, אין לו חכמה פוליטית"

פרופסור יובל אלבשן, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ותקף בחריפות את נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית.

בדבריו הוא אמר: "הפוליטיקאים אחראים - לא בית המשפט. הם מחויבים לבצע את החלטות בג"ץ, נקודה. מי שיוצר את הכאוס יכול להיות השופט, אבל מי שצריך למנוע אותו הוא ראש הממשלה".

בדבריו הוא התייחס לאמירת בכירים בממשלה היום שטענו כי הם לא יקבלו את החלטת בג"ץ, בעניין הבחירות החוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

עוד הוסיף אלבשן: "הממשלה היא שנושאת באחריות בעת משבר, משום שהיא זו שקיבלה את המנדט מהציבור. אני חושב שנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הוא אסון בתקופה הזאת. אין לו חוכמה פוליטית והוא טועה. אבל זה לא משנה את שאלת האחריות - מי שאחראי הוא מי שנבחר למשול".