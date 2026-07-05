מאה ישראלים חצו את הגבול לעומק סוריה

טנקים בגבול סוריה ( אייל מרגולין/פלאש90 )

קבוצות של תנועת חלוצי הבשן עברו את הגבול כבר מספר פעמים מאז נכנסה ישראל ל"איזור החיץ" לאורך רמת הגולן. היום (ראשון) זה קרה שוב.

ב"חלוצי הבשן" טוענים כי רק התיישבות תבסס ותקבע את האחיזה הישראלית ויש להקים בשטח גם התיישבות אזרחית. הפעילות הנוכחית של הפעילים מגיעה בעקבות האירועים החמורים האחרונים בזירה הסורית, כאשר בשבת שעברה חיסלו לוחמי חטיבת עציוני חוליית מחבלים חמושה שהיתה בדרכה לפגע ביישובי הגולן.

פעילים בסוריה - צילום: חלוצי הבשן פעילים בסוריה | צילום: צילום: חלוצי הבשן 10 10 0:00 / 0:07

שעות לאחר מכן דווח על התפרעות בכפר עאבדין ותקיפת כוח צה"ל במוצב "תל קודנה" שבאיזור החיץ, כולל ירי לעבר לוחמינו שהשיבו באש.

האירועים מצטיירים כחלק מהידרדרות ושחיקה איטית אך עקבית בשליטה הישראלית בשטחים אלו בידי המחבלים והאוכלוסייה העויינת באיזור.

בהתאם למדיניות "אין-אלימות" של התנועה, בחרו הפעילים לבוא בקבוצה גדולה ולהתמקם בשטח הררי קשה, על מנת למנוע את פינויים. הם אמרו כי "יש פה מסה של אנשים, ובאמצעות המסה הזאת נישאר. נכנסו כאן, בסוף נגיע גם לדרעא, לקונייטרה ולעבאדין".

מתנועת "חלוצי הבשן" נמסר: "ההתגרויות וה״התנגדות העממית״ בסוריה הן סימן אזהרה למה שהיה ברור מזמן: אם לא נשלב באחיזה הצבאית גם התיישבות אזרחית - אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב דומה לרצועת הביטחון בלבנון של אחרי שלום הגליל. ממשלת הימין צריכה להראות לאויבינו שישראל נכנסה כדי להישאר. ככה מדברים ערבית"