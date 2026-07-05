איריס חיים חושפת למי תצביע בבחירות: "הוא הכי שקול"

איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנחטף מביתו בשבת השחורה ונורה למוות בשוגג על ידי כוחות צה"ל לאחר שנמלט משבי חמאס, מתייצבת מאחורי דמות פוליטית לקראת מערכת הבחירות הקרובות.

בראיון שהעניקה הערב (ראשון) למהדורה המרכזית של ערוץ i24NEWS, שיתפה חיים בהחלטתה לקחת חלק פעיל בפעילות הציבורית, וחשפה במי בחרה לתמוך: "החלטתי שאני בוחרת בדדי שמחי. אדם שקול, זה הקול שהוא מביא. יש לו ניסיון גם בניהול, הוא לא חדש בתחום הזה ואני מאמינה לו".

כשנשאלה מה מצאה אצל שמחי שגרם לה להאמין בו, הסבירה חיים את הייחודיות שהיא מזהה בהתנהלותו, המנוגדת לשיח הפוליטי הרגיל: "כשהוא מתראיין, אני שומעת את ההיסוס. הוא לא בא עם כל ה'אני ואני אעשה ואני אשנה ואני אטפל...'. הוא אומר 'אני לא מאה אחוז יודע מה אני רוצה לעשות, אבל מה אני יודע? אני יודע שאני רוצה לחבר'. אני לא מוכנה יותר למה שקורה כאן, אנחנו איבדנו מספיק".

במהלך הראיון שיתפה חיים במפגש מטלטל וטעון שחוותה רק לאחרונה, שהמחיש עבורה את עומק השבר והקיטוב בחברה הישראלית, בדרך חזרה מנסיעה לסיני. "הייתה לי שיחה עם בחור שבתפיסות העמדות שלו הוא מאוד הפוך ממני", סיפרה. "הוא אמר משפטים מאוד מאוד קשים שהיה לי מאוד קשה לשמוע. הוא אמר 'יש לנו מגזרים שלמים בעם הזה שצריך למחוק אותם, יש פה אנשים שלא צריך להקשיב להם, ביביסטים מצועים, חרדים...'. שאלתי אותו אם הוא מכיר אנשים חרדים, והוא אמר לי 'לא, אני לא רוצה להכיר גם'".