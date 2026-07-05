יאיר גולן מתבלבל: "לא ציפיתי לשאלה כזו"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, שאל היום (ראשון) את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, במהלך ועידת 'ישראל היום', כיצד נראה סוף השבוע שלו.
גולן הופתע ואמר כי הוא לא ציפה לשאלה כזו,"זו שאלה שלא הייתי מוכן לה, אני חייב לומר", ואז אמר: "אין יום שישי שאני א אופה לחם מחמצת". עוד הוא הוסיף: "אם אתה ממש מתעניין, אני כן מקדש כל יום שישי".
בנוסף, גולן תקף בחריפות את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, וטען כי "הליך הבחירה שלו היה מופקר". עוד הוא אמר כי זיני "לא נבחר כי היה המתאים ביותר למשרת ראש השב"כ", אלא לדבריו בשל ההנחה ש"ישים סוף לפרשיית החקירה הקטארית" ויאפשר "פראות שלטונית ברחבי יהודה ושומרון ללא שום ניסיון אכיפה מצד שב"כ".
(לא בגלל שאני בעד יאיר גולן אלא בגלל שאני בעד אתיקה בעיתונות) מהכותרת אפשר היה לחשוב שיאיר גולן התבלבל, גימגם והסמיק. בפועל מתברר שהוא אמנם לא היה מוכן לשאלה האישית הזו, אבל הוא לא התבלבל אלא ענה כמו שצריך.