יאיר גולן מתבלבל: "לא ציפיתי לשאלה כזו"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, שאל היום (ראשון) את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, במהלך ועידת 'ישראל היום', כיצד נראה סוף השבוע שלו. גולן הופתע ואמר כי הוא לא ציפה לשאלה כזו,"זו שאלה שלא הייתי מוכן לה, אני חייב לומר", ואז אמר: "אין יום שישי שאני א אופה לחם מחמצת". עוד הוא הוסיף: "אם אתה ממש מתעניין, אני כן מקדש כל יום שישי".

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בנוסף, גולן תקף בחריפות את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, וטען כי "הליך הבחירה שלו היה מופקר". עוד הוא אמר כי זיני "לא נבחר כי היה המתאים ביותר למשרת ראש השב"כ", אלא לדבריו בשל ההנחה ש"ישים סוף לפרשיית החקירה הקטארית" ויאפשר "פראות שלטונית ברחבי יהודה ושומרון ללא שום ניסיון אכיפה מצד שב"כ".