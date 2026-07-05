קאמבק מפתיע: אלי ישי בדרך חזרה לפוליטיקה?

בימים האחרונים מתנהלים גישושים מול יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי, בניסיון לבחון האם יסכים לחזור ולהתמודד בבחירות הקרובות.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', ישי טרם שקל את ההצעה באופן מעשי, אולם הפניות אליו נעשו מתוך רצון לחזק את גוש הימין באמצעות דמות מוכרת, שלפי ההערכות עשויה לתרום לגוש גם בסקרים.

נזכיר כי לישי מפקד של אלפי מתפקדים בליכוד, בהם רבים מתלמידיו של הרב מאיר מאזוז מבני ברק, שנפטר בשנת 2025 ושעמו היה מקורב במשך שנים. בימים האחרונים תיאם ישי פגישות עם שרים וחברי כנסת בכירים בליכוד.